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為讓先生刮目相看 陳李惠卿闖出中餐天下

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
陳逸虹(圖)分享母親陳李惠卿的創業故事。(記者陳曼玲╱攝影)
陳逸虹(圖)分享母親陳李惠卿的創業故事。(記者陳曼玲╱攝影)

明州餐飲界名人陳李惠卿(Leeann Chin)雖已過世十多年，但一直是明州最著名的華裔成功創業代表之一。她47歲(1980年)時在明州創立Leeann Chin中餐館，原本不被看好的她，憑著一心想讓先生「刮目相看」的意志闖出一片天，她的成功使她入選明州商業名人堂。

陳李惠卿的女兒陳逸虹(Laura Chin)日前應傳龍基金會(Chinese Heritage Foundation)之邀分享母親的創業故事。許多熟識陳李惠卿的朋友、家人也參與了演講。

陳逸虹回憶，父親比母親年長12歲，觀念比較保守，父親擔心母親去開餐館會荒廢家務，或在外拋頭露面認識了其他男子。還好父親後來也習慣了母親出外工作，之後還會主動幫忙家務。友人王昭華(Margaret Wong)當天也提到，陳李惠卿當年創業契機其實是為了要讓先生對她刮目相看。

陳李惠卿1933年出生於中國廣州，為家中六個孩子中的老二，她從小在父母開的雜貨店裡幫忙補貨、送貨和收銀。18歲結婚後搬到香港，1956年移民到明州雙城，在家擔任裁縫師貼補家用，廚藝不錯的她，與顧客們分享她的中餐料理時獲得極佳口碑，紛紛向她討教，從此開啟她烹飪教學和外燴服務的大門。

陳李惠卿第一家中餐店開在明尼唐卡市(Minnetonka)的Bonaventure購物中心。陳逸虹說，當時母親足足花了三天準備了一百多道菜，沒想到才開店一小時所有菜餚就被搶購一空。她說當時最受歡迎的有檸檬雞、芝麻雞、中式雞肉沙拉、炒飯等。

餐館內部像博物館一樣陳列中國陶瓷、象牙等藝術品，她還會在逢農曆年或美國節日時，就會準備應景菜式，並提供飲酒搭配十道菜的特別菜單。陳逸虹提到，當年史恩康納來(Sean Connery)甚至還投資了母親的餐館，更曾與勞伯瑞福(Robert Redford)一起來拜訪過母親。

儘管沒有高中文憑，但陳李惠卿多次受邀到處演講，陳逸虹說，直到聽過母親演講後才知道她相當風趣，「她沒有受過公眾演說的訓練，但卻能流利講完備好的12分鐘英文稿」。

陳逸虹大學畢業後就協助母親開餐館，一做就是20年。她說母親養育五個孩子，勤勞不抱怨，她受母親影響，以身作則教育孩子不要自私或自我中心，並鼓勵孩子融入美國社會與貢獻社會。

陳李惠卿在1999年退休前Leeann Chin已有30家連鎖店，之後她將該連鎖餐廳出售，接著到加州協助原本從事媒體行銷的女兒陳逸英(Katie Chin)做外燴生意，2000年兩人還出版過「每日中菜」(Everyday Chinese cooking)食譜書。

明尼蘇達州有40多家連鎖店的Leeann Chin中餐館。(記者陳曼玲╱攝影)
明尼蘇達州有40多家連鎖店的Leeann Chin中餐館。(記者陳曼玲╱攝影)

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