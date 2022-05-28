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2022 NRA Show 隆重回歸第四屆中餐展區暨“川菜渝味全球行芝加哥展”隆重開幕

本報芝加哥訊
“河鮮王”食品公司代表在展覽會宣傳。
“河鮮王”食品公司代表在展覽會宣傳。

2022年美國芝加哥國際餐飲酒店用品博覽會（National Restaurant Association Show）5月21日至24日疫情之後隆重回歸。來自不同國家、不同族裔的 1800多家參展商在芝加哥 McCormick Place 會展中心展示各種餐飲原料，設備，工具，餐飲模式以及不同風味美食匯聚，可為全球最高規格的餐飲盛會。今年 NRA Show 的亮點，是給人們呈現一場味蕾盛宴，也是高科技的視覺享受。

本屆博覽會多家參展的中餐業者就疫情之後重振、恢復中餐業、以及未來中餐業的發展、中餐業標準化、中餐外賣、中餐速食連鎖店、自動炒菜機器人、機器人服務、中餐預製菜、中餐文化、教育培訓等諸議題進行廣泛交流和討論。其中自動炒菜機器人、機器人服務、中餐預製菜等均成為熱門話題。由於疫情影響，餐飲業在人力資源和食品原材料供應方面均遇到前所未有的挑戰，因此高科技餐飲機械設備和營養保健的食品原材料以及先進的電子產品廣受業者的關注。

由美中餐飲協會，四川富鼎齋供應鏈，和北美國際展會服務中心聯合舉辦的第四屆中餐展區暨“川菜渝味全球行芝加哥展”21日在 NRA Show 展區舉行隆重的開幕剪綵儀式。活動得到了四川省自貢市商務局等100家單位發函表示祝賀和支持。美國中餐聯盟理事長鐘富華與美中餐飲協會會長、第四屆中餐展區主任鄭時坦共同為“川菜渝味全球行芝加哥展”揭幕，并邀請所有來賓、各參展商進行主題為：如何在疫情之後重振、恢復中餐業榮景、以及未來中餐業發展、教育培訓等議題廣泛交流和討論。美中餐飲協會還為大家準備了“河鮮王”食品公司自主研發的野生魚系列產品，如“福州魚丸”“福州魚片”“春卷”，以及“酸菜魚頭”、“饞嘴魚頭”等川渝風味美食，讓現場民眾大飽口福。

出席開幕儀式的貴賓包括來自美國華府、紐約、華盛頓特區、密西根州、緬因州、北卡羅納州等州中餐聯盟代表以及大芝加哥地區的美中餐飲協會名譽會長倪舉淩，美中餐飲協會名譽會長黃暉，福建商會理事長翁岩松，美中餐飲協會常務副會長，現任福建商會會長黃寶章，美中餐飲協會顧問劉紅，美中餐飲協會副會長徐婕雯，芝加哥百佳香港超市集團總裁陳健明，Chowbus 創辦人兼 CEO 溫林鑫等，大家在致辭時一致表示將全力推動中餐發展。

美國中餐聯盟理事長鐘富華（左）與美中餐飲協會會長、第四屆中餐展區主任鄭時坦（中）...
美國中餐聯盟理事長鐘富華（左）與美中餐飲協會會長、第四屆中餐展區主任鄭時坦（中）與來賓合照。
出席活動的美國中餐聯盟和美中餐飲協會代表合照。
出席活動的美國中餐聯盟和美中餐飲協會代表合照。
美國中餐聯盟理事長鐘富華與美中餐飲協會會長、第四屆中餐展區主任鄭時坦共同為“川菜...
美國中餐聯盟理事長鐘富華與美中餐飲協會會長、第四屆中餐展區主任鄭時坦共同為“川菜渝味全球行芝加哥展”揭幕。
美中餐飲協會會長、第四屆中餐展區主任鄭時坦（左）與福建商業總會會長黃寶章在展覽會...
美中餐飲協會會長、第四屆中餐展區主任鄭時坦（左）與福建商業總會會長黃寶章在展覽會宣傳。

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