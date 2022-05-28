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華人社區為 Alexi Ginnoulias 參選州務卿募款

本報芝加哥訊
Alexi Ginnoulias 與支持者合影
Alexi Ginnoulias 與支持者合影

伊州州務卿傑西懷特亞裔顧問委員會主席馬森柱日前在華人社區發起支持詹雅斯 Alexi Ginnoulias 參選伊州州務卿募款活動。包括華聯會主席鄭征，老四川集團總裁胡曉軍，聯豐集團總裁倪舉凌，AM 建材總匯董事長李健明，福建商業聯合總會會長黃寶章，美亞健康協會執行主任劉紅，超群餅家老闆趙培業，Sushi+旋轉壽司老闆Jason Chooi，星光酒家老闆，兩會主席方燕輝、周群厚、協勝公會以及洪門致公堂等工商各界人士及社團代表出席募款活動，表示支持！

籌款晚宴由21世紀聯盟地產公司總裁黃先維主持, 馬森柱首先向大家介紹 Alexi Ginnoulias，盛讚他有學識、有能力, 也是擔任伊州州務卿最佳的人選, 他呼吁華人社區能夠投票支持詹雅斯。Alexi在致詞中特別感謝多年來馬森柱等僑領為華裔社區所做的貢獻，他也介紹了父母都是來自於希臘，作為一個來移民家庭的他更加能夠理解相互幫助和包容才會有一個和諧的社會環境，他也讚揚華裔的家庭理念和積極努力的工作精神。Alexi 感謝華裔社區的大力支持，并承諾如果當選，將在中國城設立辦公室以方便為社區居民提供更加便捷的服務。

詹雅斯也介紹了伊州州務卿辦公室是全美最大的州務事務所，其中包括辦理駕照，身份證，3000圖書館等業務，他也承諾未來當選將會在中國城設立辦公室以方便社區居民提供更加便捷的服務，其中包括中國城圖書館中提供更多的業務包括補習班，找工作，以及圖書館的現代化更新等。詹雅斯也感謝州務卿懷特為政府和人民做出的貢獻。他也承諾未來在他出色的工作基礎上利用新技術使辦公室進一步現代化，包括創建數字駕照登記和更新，還有商業登記等業務。他也將把擴大選民登記機會和保護選民的投票權作為首要的任務。詹雅斯也提到圖書館未來可以實現一個通用的閱讀許可程序，增加教育項目，數字服務和資源共享以確保公平創造學習機會,詹雅斯在參選單上分享了在他30歲的時候,他的朋友歐巴馬總統鼓勵他參選伊州財政長。詹雅斯希望大家在6月28日正式選舉日投票給他,他的選號為#14。

Alexi Ginnoulias 與支持者合影
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Alexi Ginnoulias 與支持者合影
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與詹雅斯Alexi Ginnoulias 致詞。
與詹雅斯Alexi Ginnoulias 致詞。

伊州 圖書館 投票

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