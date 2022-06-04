AARP 樂齡會在亞太裔美國人傳統月表彰 AAPI 領導者、小型企業和作家

受表彰 AARP 樂齡會的 AAPI 領導者。

為慶祝亞太裔美國人 (APA) 傳統月，AARP 樂齡會向其亞裔 美國人和太平洋島民 (AAPI) 領導者致敬，並與社區攜手合作，引起人們對 AAPI 小型企業和作家的關注。

表彰 AARP 樂齡會的 AAPI 領導者

作為全美最有影響力和最大的非營利性、無黨派組織之一，AARP 樂齡會致力於保護 50 歲以上 AAPI 群體的健康和福祉。我們組織擁有一支由全國各地的 AAPI 領導者組成的強大隊伍，他們每天都在與老齡化汙名和反亞裔暴力作鬥爭，宣導為年長者提供公平的機會，向社區提供參與選舉方面的教育，加強社會安全和 Medicare，並將思想領袖帶到研究和健康討論的前沿。今年 5 月，我們要表彰 AARP 樂齡會的 15 位 AAPI 領導者，他們一直在為 AAPI 群體提供不可估量的支援。

*Daphne Kwok， AARP 樂齡會亞裔美國人和太平洋島民受眾戰略的多元化、公平性和包容性辦公室副總裁

*Charlotte S. Yeh， AARP Services, Inc. 首席醫療官

*Tina Tran，AARP樂齡會德州總監

*Keali'i Lopez，AARP樂齡會夏威夷州 總監

*Bandana Shrestha，AARP樂齡會奧勒岡州總監

*Grace Calvelo-Rustia，AARP樂齡會賓夕法尼亞州副總監

*Sophie Horiuchi-Forrester，AARP樂齡會加州 都會經理

*Reshma Mehta， AARP 樂齡會運動資深副總裁

*Indira Venkat， AARP 樂齡會研究資深副總裁

*Paolo Narciso， AARP 樂齡會基金會影響力領域副總裁

*Erwin Tan， AARP 樂齡會思想領導力健康總監

*Joe Liu， AARP 樂齡會運動戰略總監

*Craig Gima，AARP樂齡會夏威夷州通訊總監

*Mike Lee， AARP 樂齡會數位戰略資深顧問

*Dat Tran， AARP 樂齡會基金會收入部門社會企業家

AARP 樂齡會介紹：AARP 樂齡會致力於讓 50 歲以上人群有權選擇自己的晚年生活方式，為美國最大的此類非營利、無黨派組織。AARP 樂齡會在全國擁有近 3,800 萬成員，協會能強化社區並倡導對家庭最重要的事情：健康保障、財務穩定和個人成就。AARP 樂齡會還出版全國發行量最大的出版物：AARP 樂齡會雜誌和 AARP 樂齡會公告。要瞭解更多資訊，請造訪 www.aarp.org 或在 Facebook 和 Twitter 上關注 @AARP、@AARPadvocates 和 @AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片。想獲得譯文資源，請造訪 AARP 樂齡會的中文網站，或者我們 AARP 樂齡會的韓語和越南語頁面。