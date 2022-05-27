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41：7表決通過 芝百利賭場議會過關 2026年開業

特派員黃惠玲／芝加哥報導
百利賭場位於芝加哥論壇報印刷廠現址。(百利賭場官網)
百利賭場位於芝加哥論壇報印刷廠現址。(百利賭場官網)

芝加哥市區第一座賭場「百利」開發案，25日在市議會以41：7的票數通過，預計耗資17億興建，並計畫在2026年完工營運的這項大型建案，完工後可望每年為芝加哥財庫揖注2億稅金，同時還會帶來6000個工作機會。

芝市長萊特福特隨後對表決結果表示感謝與欣慰，「這是30年努力的成果」，她說，市區興建賭場的願景終於實現，不過，該開發案也受到部分區長的強烈反對，其中包括轄區就在賭場預定地旁的第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)，他在投票進行前，拚命遊說同僚不要投支持票。

25區區長盧漢士則在議會中，抨擊市府遴選賭場過程程序失敗，他說，市府擔心的重點在競選捐款的多寡，而不是如何為芝加哥做出正確的事情。萊特福特當場反擊稱，「我不會坐視你污辱我的聲譽及工作人員，你太過分了」。

百利賭場將位於芝加哥大道夾好斯提特街間，該地點為芝加哥論壇報印刷廠，百利將投資17億興建賭場項目，其中還會包括一座可容納3000人的劇院、沉浸式的展覽館、濱河步道、人行天橋，以及有500間客房的酒店大樓、一座戶外公園、露天音樂場所，還有具大型游泳池的水療中心、健身房等，此外，還有六家餐廳、咖啡廳的美食廣場。

此外，該賭場預計推出3400台老虎機及170張賭桌，百利公司預計該項目每年將增加6000個工作機會，包括3000多個建築工作崗位及3000個賭場永久職位。

按照合約，百利將先繳交4000萬元的預付款，此後每年還會交付400萬元，百利也是競標的三家賭場中，承諾提出最起碼資本的最高金額者；該賭場也承諾將把六成的工作機會優先留給少數族裔。

此外，百利通過一項眾籌計畫提供了有關股權的獨特方案，包括允許小額投資者可以通過無追索權債務(non-recourse debt)，來提高投資的槓桿率，且當地小餐館與企業均可在賭場創造商機。

百利也將買下芝加哥論壇報印刷中心的所有土地，且承諾會諮詢社區的意見。百利賭場興建時間，將在市區的Medinah Temple(600 N. Wabash)推出臨時賭場，此提議將可協助市區商家盡速從疫情中恢復。

通過議會表決後，百利賭場案將送交伊利諾州博弈委員會(Illinois Gaming Board)審核並獲得同意，該賭場計畫在2023年年初，先開始營運臨時賭場，而位於論壇報印刷廠的全新賭場，預計2026年完工開幕。

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