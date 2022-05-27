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德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

防暴力犯闖入 專家建議校園採單一入口

特派員黃惠玲／芝加哥報導
校園安全專家建議，每個教室在上課期間上鎖。(CPS臉書)
校園安全專家建議，每個教室在上課期間上鎖。(CPS臉書)

德州羅布小學(Robb Elementary School)21死槍擊案震驚全美，許多家長對於該校安全措施已經到位，卻還發生慘案，對於究竟哪裡出了問題百思不解，為數百所學校提供安全諮詢的專家分析，學校的出入口管控失敗，應是這次重大傷亡的主要原因，專家因此建議學校改採單一入口的措施，嚴加防範不明人士闖入。

伊州雷蒙特市(Lemont)的安全管理顧問公司Facility Engineering Assoicates副總裁提姆(Paul Timm)說，從羅布小學槍擊案所公布的信息顯示，學校出入口的管制有漏洞，導致槍手有機可乘。

他說，其實現在全美校園都有一定的封鎖機制，連發生慘案的羅布小學也同樣有標準安全措施，從現有公開信息顯示，該小學甚至配有四名校警，但仍沒有及時阻止槍手行兇，提姆建議，應該將校園控制僅有一個單一出入口，假使要進入的話，必須獲得授權，否則不准進入。

他說，依照經驗與目前情勢，「我們建議所有學校應該將所有班級教室的門關閉並上鎖，儘管學校一般不喜歡這樣做，因為孩子有時在課堂上會要求上廁所，一進一出就會打擾教室秩序」，不過，提姆表示，雖然麻煩些，但這樣的方法更安全，師生也更有保障。

伊州數百所學校將在今年秋天召開全州校園安全會議，以學習更有效的措施保護學校安全，該州目前設有「安全求助」項目(Safe 2 Help)，任何人都可以以保密方式，在該項目中提供有助於防止校園暴力的信息。

伊州 槍擊 德州

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