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德州州長批嚴管槍枝無用 芝城就是例證

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克表示，芝加哥槍擊案所使用的槍枝，大部分都來自槍枝法寬鬆的州。(芝警局檔案)
伊州州長普立茲克表示，芝加哥槍擊案所使用的槍枝，大部分都來自槍枝法寬鬆的州。(芝警局檔案)

德州烏瓦德市(Uvalde)校園槍擊案，導致19名孩童、兩名教師死亡，該州州長艾伯特(Greg Abbott)的槍枝管控做法也引起猛烈攻擊與質疑，然而艾伯特卻趁機抨擊芝加哥的槍枝法，稱執行嚴格槍枝法律的芝加哥、紐約、洛杉磯並沒有因此解決槍擊案，他特別提到芝城每個周末遭槍殺的人數比德州小學還多。

濫殺羅布小學(Robb Elementary School)師生的槍手，雖年僅18歲卻能夠合法購買AR-15槍枝及相關設備，引起許多人質疑，艾伯特對於槍枝法的立場，也立即受到關注。

他25日在一場記者會中說，芝加哥每個周末遭到槍殺人數，多過德州小學槍擊案，「我們應該意識到，假使覺得實施更嚴格的槍枝管控法，就能解決問題的想法值得商榷」，他說，包括芝加哥、洛杉磯、紐約的情況，都反駁了上述設想，「如果想要尋找真正解決槍擊案的方法，那麼芝加哥的現況已經告訴大家，嚴格槍枝法無法解決問題」，他說，當務之急是提出切實可行的做法才對。

伊利諾州州長普立茲克隨即在推特回應表示，對於艾伯特的言行感到羞恥，他說，其所舉例的芝加哥市情形與事實不符，因為「芝加哥槍擊案中所使用的槍枝，大部分來自槍枝法律寬鬆的州」。

芝加哥市市長萊特福特也針對艾伯特的言論表示，「請不要攻擊我的城市，花點時間想想如何才能阻止這類大屠殺」，萊特福特還說自己夜以繼日正在努力阻止暴力，她還要艾伯特「參與解決方案，否則滾開」。

羅布小學槍擊案爆發後，全美再度掀起檢討限槍法案聲浪，但作為長久以來忠貞共和黨支持者的德州，推行限槍令難度頗高；事實上，就在該槍擊案發生的一年前，艾伯特才簽署槍枝持有權擴大法案。艾伯特州長去年6月間，簽署州議會通過的七項議案，包含持槍不需請領執照，且公共場所攜槍亦不需事先申請許可。

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