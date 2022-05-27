治安差 芝社區、企業紛聘私人保全阻犯罪

P4保全公司承攬了芝城多個社區、街道的強化公共安全業務。(P4臉書)

為防範即將來臨的國殤日連假可能發生的暴力事件，芝加哥 警方正增派人手加入巡邏，然而近兩年警力明顯不足，加上犯罪率節節上升，越來越多芝城 社區、商家開始雇用私人保安自保，部分企業高管甚至聘用武裝保安護送他們在芝加哥各處參加會議。

在搶劫與劫車案件持續激增同時，擔憂芝加哥治安的巴克城(Bucktown)居民，成立了社區協會，並從去年12月起，雇用私人保全公司P4巡守社區，去年該區搶劫案多達113件，為2017年以來新高。介於溫徹斯特街(Winchester St.)、北大道、Armitage St.與寶林納街(Paulina St.)間的社區，也從幾個月前雇用了武裝保安守護安全。

巴克城居民桑切斯(Juan Sanchez Jr.)說，知道社區有人在監視、有人來回在關注異常狀況，令人安心多了。

不過，這項保全開銷不小，每年花費大概要20萬元，龐大成本使得並非每位居民都願意為此項服務埋單。巴克城的居民西蒙斯(Alletta Simons)說，「我覺得這種做法已經有點超過了，我不覺得花那麼多錢有感受到自己被保護」。

安保公司P4執行副總裁歐姆(Paul Ohm)表示，的確有越來越多人對於雇用保全產生興趣，除了巴克城外，該公司也接下林肯公園區、湖景區、海德公園的芝加哥大學周圍地區，以及艾文斯頓市緊鄰芝城部分等地區的保安工作，他們的客戶也包括醫院、高樓、大麻零售店等。

該公司在值勤時，主要透過一款應用軟體app與居民保持溝通，歐姆說，他們的保全在工作期間的主要任務就是辨別社區內任何可能導致犯罪的因素，然後盡快通知居民。他表示，P4的保全人員中，有許多是現任警察 ，他們在休假或不用當班期間為P4工作，因此不必擔心其專業訓練不足。

芝市長萊特福特對此曾公開表示，保全無權在街道巡邏，只有芝加哥警察可以，「我們不希望因為這種做法，造成只有富人區才能享有公共安全的錯覺」。