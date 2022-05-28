美國華人華僑聯合總會主席林建新訪問亞利桑那州鳳凰城，與亞省華裔社區代表舉行華人精英圓桌會議

5月22日，美國華人 華僑聯合總會主席林建新訪問亞利桑那州鳳凰城，與亞省華裔 社區代表舉行華人精英圓桌會議，內容包括瞭解當地華人社區發展情況，鼓勵當地華人參政議政，融入發展融入奉獻，培育青少年有社會擔當和責任感，以及美華博物館近期發展等。

林建新主席在亞利桑那州精英圓桌會議發言中，向亞省僑領們介紹了各州分會發展情況，佛州分會成立慶典大會，以及隨後麻州、伊州、大華府分會成立慶典的籌備工作。他表示，美國華人華僑聯合總會是一個合作平臺，與各州分會是攜手合作關係，主要是起到指導、配合、協調、服務作用。美華總會與各州分會，因認同“凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益”的理念而結合。

美華總會一直在推動和支援分會的會務發展，希望各州分會能起到更好地培育年輕人作用。各州分會在鼓勵青年參政、議政、維護當地華人權益時，更能接地氣，更能發揮當地華裔力量，凝聚多族裔融合。同時，在處理重大突發事件時，總會與各地分會，可以協作妥善應對。此外，林建新還介紹了，“華人精英圓桌會議”、美國華人華僑博物館、全美華人合作峰會等項目，並討論成立麻省分會的相關事宜。

前僑聯主席、亞省分會候任會長張華芳表示，歡迎美華總會一行訪問亞省鳳凰城，能夠將總會會務理念親身介紹給亞省僑領們。美華總會在疫情的特殊時期，針對發生的各種惡性事件，做出了不少有效的應對，同時一直鼓勵著華人參政、議政，融入主流、融入奉獻。

張華芳還表示，美國是一個多族裔文化融合彙聚，共同發展的國家。無論是新移民 ，還是老移民，想真正成為社會的主人，“融入”是最為重要的前提。相對講，當前華人的還欠缺融入，因而也制約了華人事業的發展，此外華人移民的奉獻社會能力還需繼續提高。

此外，亞省中華商會主席、美華總會亞省分會候任理事長李江表示，美華總會為華裔社區的付出和努力對提高華裔社會地位有積極作用，希望能把有成效的經驗和活動項目在亞省進行開展，讓更多華裔參與並能夠受益。

在精英圓桌會議中，嘉賓們還就博物館的發展、全美華人峰會日程等，與總會展開了交流。

亞省中國餐館協會主席鄧朝駒表示，博物館在預約試運營期間就承擔起了平臺任務，按美中節日、紀念日，已經連續舉辦了多次大型活動，且廣泛進行媒體宣傳，起到了較好的社會效果。他還表示，亞省也應該建立起文化平臺，多與政府、各族裔組織交流。

前僑聯主席鄧洪鉞表示，華人社團組織應該常態化地以參加、組織主流文化活動，經常與各族裔互動交流，“減少社團內部宴會，多增加社會服務”，能更多地表達出華裔在社會中，承擔了重要的角色。

川渝同鄉會主席陳志剛表示，華人家庭將巨大精力投入到子女的教育中，但是普遍更為注重學生學術增長，而不重視社會實踐，甚至不鼓勵孩子參加社會服務活動等。他建議，華裔家庭應該改變教育思維，全家攜手參與到更多的社會服務專案中。

太陽鳥媒體社長、美華總會亞省分會候任秘書長謝成彥表示，各州華人社區間應攜手合作，交流社團會務發展，同時應該更多地給年輕人空間和支持，成為帶動華裔社區發展的新鮮血液，讓年輕人成為華僑社區對外廣泛交流的排頭兵，在各種論壇、紀念、選舉、集會活動中出現更多的身影。

Global Network Consulting LLO Sam Szeto表示，自身是多代移民後代，已經十分融入主流社會，他希望越來越多的華二代年輕人能夠，成為新移民、華裔社區與主流社會間的橋樑，共同融入奉獻，使華裔、亞裔一起團結攜手合作，融入社會成為不可缺少的角色。

參加會議的嘉賓包括：

美國華人華僑聯合總會主席林建新

前僑聯主席Helen Zhang（美華總會亞省分會候任會長）

亞省中華商會主席李江（美華總會亞省分會候任理事長）

太陽鳥媒體社長謝成彥（美華總會亞省分會候任秘書長）

亞省中國餐館協會主席鄧朝駒

川渝同鄉會主席陳志剛

川渝同鄉會副主席肖宇

美國山谷熱協會會長楊萍

前耆英會主席張萬波

前僑聯主席鄧洪鉞

Global Network Consulting LLO Sam Szeto

亞省時報社長甄凱嬰

藝術大師範融

心生靈導師李楠

青蘋果學校老師圓圓