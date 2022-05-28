AARP 樂齡會在亞太裔美國人傳統月表彰 AAPI 領導者、小型企業和作家AARP 樂齡會與《RISE: A Pop History of Asia America from the Nineties to Now》一書的共同作者合作，聚焦 AAPI 歷史、文化和遺產
為慶祝亞太裔美國人 (APA) 傳統月，AARP 樂齡會向其亞裔美國人和太平洋島民 (AAPI) 領導者致敬，並與社區攜手合作，引起人們對 AAPI 小型企業和作家的關注。
表彰 AARP 樂齡會的 AAPI 領導者
作為全美最有影響力和最大的非營利性、無黨派組織之一，AARP 樂齡會致力於保護 50 歲以上 AAPI 群體的健康和福祉。我們組織擁有一支由全國各地的 AAPI 領導者組成的強大隊伍，他們每天都在與老齡化汙名和反亞裔暴力作鬥爭，宣導為年長者提供公平的機會，向社區提供參與選舉方面的教育，加強社會安全和 Medicare，並將思想領袖帶到研究和健康討論的前沿。今年 5 月，我們要表彰 AARP 樂齡會的 15 位 AAPI 領導者，他們一直在為 AAPI 群體提供不可估量的支援。
*Daphne Kwok，AARP 樂齡會亞裔美國人和太平洋島民受眾戰略的多元化、公平性和包容性辦公室副總裁
*Charlotte S. Yeh，AARP Services, Inc. 首席醫療官
*Tina Tran，AARP樂齡會德州總監
*Keali'i Lopez，AARP樂齡會夏威夷州總監
*Bandana Shrestha，AARP樂齡會奧勒岡州總監
*Grace Calvelo-Rustia，AARP樂齡會賓夕法尼亞州副總監
*Sophie Horiuchi-Forrester，AARP樂齡會加州都會經理
*Reshma Mehta，AARP 樂齡會運動資深副總裁
*Indira Venkat，AARP 樂齡會研究資深副總裁
*Paolo Narciso，AARP 樂齡會基金會影響力領域副總裁
*Erwin Tan，AARP 樂齡會思想領導力健康總監
*Joe Liu，AARP 樂齡會運動戰略總監
*Craig Gima，AARP樂齡會夏威夷州通訊總監
*Mike Lee，AARP 樂齡會數位戰略資深顧問
*Dat Tran，AARP 樂齡會基金會收入部門社會企業家
5 月 18 日的 RISE 圖書活動
5 月 18 日（上週三），AARP 樂齡會邀請了 New York Times 暢銷書 Rise: A Pop History of Asia America from the Nineties to Now 的聯合作者 Jeff Yang 和 Phil Yu 以及三位特別嘉賓Lauren Tom (曾出演 The Joy Luck Club), Dustin Nguyen (曾出演 21 Jump Street), and Kieu Chinh (曾出演 M*A*S*H 和 The Joy Luck Club) 進行線上了座談會。
Jeff Yang 是一位資深作家、編劇和文化評論家，經常為 CNN、NPR 和 New York Times 等媒體撰稿，而 Phil Yu 則是廣受歡迎的亞裔美國人新聞和文化部落格 Angry Asian Man 的獲獎創始人和編輯，該部落格自 2001 年以來收穫了一批忠實粉絲。
Rise 一 書於 3 月出版後好評如潮，這本書是作者獻給亞裔美國人的近 500 頁的「情書」，他們對那個喜憂參半的既往歲月記憶深刻，知名的有趙牡丹的 All-American Girls、迪士尼的《花木蘭》、波霸奶茶以及「黃色臉孔」（由白人演員扮演基本不怎麼討喜的誇張亞裔人物，而不是請真正的、非刻板印象的亞裔演員）。
本次活動中，Jeff 和 Phil 討論了 80、90 年代的流行文化，以及這種文化如何融入更宏觀的文化背景，並影響他們自己的生活經歷。兩位合著者還向觀眾講述他們對當時電視、戲劇、電影、音樂和社會運動的看法。
AARP 樂齡會繼續大力支援 AAPI 並為他們倡導權益，表彰他們過去和現在的所有貢獻。
有關照護、COVID-19、大腦健康等方面的更多[中文/韓語/越南語]資源，請造訪 [chinese.aarp.org / aarp.org/KoreanResources / aarp.org/VietnameseResources]。想在社群媒體上獲得最近的消息和對話，請在 Facebook 和 Twitter 上關注 @AARPAAPI。
AARP 樂齡會介紹：AARP 樂齡會致力於讓 50 歲以上人群有權選擇自己的晚年生活方式，為美國最大的此類非營利、無黨派組織。AARP 樂齡會在全國擁有近 3,800 萬成員，協會能強化社區並倡導對家庭最重要的事情：健康保障、財務穩定和個人成就。AARP 樂齡會還出版全國發行量最大的出版物：AARP 樂齡會雜誌和 AARP 樂齡會公告。要瞭解更多資訊，請造訪 www.aarp.org 或在 Facebook 和 Twitter 上關注 @AARP、@AARPadvocates 和 @AARPAAPI，獲取更多社區新聞和影片。想獲得譯文資源，請造訪 AARP 樂齡會的中文網站，或者我們 AARP 樂齡會的韓語和越南語頁面。
上一則
德州人語／從槍枝暴力案 檢視走樣的民主
下一則
FB留言