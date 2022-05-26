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芝染疫風險將升級 聚會勿忘防疫

黃惠玲
芝衛生局局長亞瓦迪說，周五前該市的社區傳播風險將升級到「高度」，建議大家在室內公共空間戴口罩。(特派員黃惠玲／攝影)
芝衛生局局長亞瓦迪說，周五前該市的社區傳播風險將升級到「高度」，建議大家在室內公共空間戴口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪24日表示，芝城的社區染疫風險預計在27日前就會從中級升到高級，儘管根據聯邦疾病防治中心CDC的指南，一旦達到「高風險」時，應該執行口罩令，但亞瓦迪說，暫時還不會要求強制戴口罩。

衛生局解釋，不會因為感染風險提高就立即恢復戴口罩，是因為現階段新冠病毒造成的重症「相對偏低」，且醫院的醫療能量仍維持水準，亞瓦迪說，除非芝加哥地區醫院開始受到嚴重影響，否則不會考慮恢復強制口罩令。

由於這個周末為國殤節連假，各種大小型聚會紛紛出籠，衛生官員提醒，「室內公共空間記得戴口罩」、「接種加強針」、「假使出現染疫症狀，趕緊檢測並自我隔離」，此外，衛生局建議，氣候轉暖大家最好盡量在戶外聚會。

目前伊州有八個郡縣已經升級到高風險，包括布恩郡、李郡、斯蒂芬森郡、Winnebago郡、香檳郡、福特郡、皮歐利亞郡以及Tazewell郡。位於芝城北邊的艾文斯頓市(Evanston)也宣布進入社區傳播高風險。

根據CDC的標準，每十萬人中過去一周的感染人數超過200個，或每十萬人中有10人及以上染疫住院，或是逾10％的醫院病床被新冠患者占用時，社區感染風險就升級到「高度」，目前芝加哥每十 萬人染疫住院人數為4.9個，占用病床率4.5%。

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