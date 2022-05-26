國殤連假 芝歐海爾機場旅客增5成

芝加哥歐海爾機場國殤日連假的旅客人數，預估將比去年同期增加約五成。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 航空管理局25日表示，估計從26日到31日的國殤節假日，芝城 歐海爾國際機場 與中途機場，將迎來超過140萬名旅客，其中歐海爾機場的乘客比去年同期激增47.4%；此外，芝市本周末將舉辦半馬拉松、國殤日及希臘節遊行等大型活動，如計畫到市區的民眾，應事先做好路線規畫，以避免交通壅堵影響行程。

航管局指出，除了歐海爾機場將出現人潮外，國殤日期間中途機場的旅客量也微幅增長，預估比去年同期提高5％。

芝加哥市市長萊特福特表示，這是芝城三年來，第一次在夏季放鬆的迎接來自全球各地的數百萬遊客，航管局局長瑞潔米(Jamie Rhee)說，隨著芝城氣候轉暖，旅客數量將達到高峰，而兩大機場都已經做好迎接大批旅客的準備。

聯邦安檢局TSA建議，本周末計畫搭機或接送飛機的民眾，最好有心理準備必須花更長的時間完成安檢；芝加哥衛生局提醒，儘管目前芝城的社區染疫風險仍在「中度」，但預計本周五就會升級到「高度」，因此強烈建議所有機場及班機上的旅客，均戴上口罩防疫。

芝交通運輸局表示，目前歐海爾機場第五航站樓以及第一、二、三號航站樓的路邊與道路都仍在施工，多少會影響車輛通行，請開車前往民眾留意。

芝市緊急管理與傳播辦公室(Office of Emergency Management and Communication)提醒，周末市區有多項大型活動，計畫進城的民眾務必先查詢路況。

其中國殤日遊行在市區州街舉行，時間為28日上午11時，另外春季半馬29日推出，預計有7000多名跑者參加，當天早上7時起，將關閉Monroe、Columbus、Randolph St.等部分路段，此外，29日下午2時30分在Van Buren夾Madison街間的好斯提特街(Halsted)，也有希臘獨立紀念日遊行，附近街道從上午8時30分將一直關閉到晚間。

此外，芝加哥河上的多數鐵橋已經展開春季日程，每周定期打開讓船隻通過，本周六(28日)8時為鐵橋打開時間，屆時芝加哥河兩岸交通將受到影響。