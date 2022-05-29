我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學血案生還者：槍聲不斷 全班沒人敢尖叫

國殤日烤肉季 牛雞價創新高 熱狗、漢堡包、番茄醬也漲

美中餐飲業聯合會成功舉辦美國中餐國際論壇：探討後疫情時代中餐業發展

本報芝加哥訊
美中餐飲業聯合會成功舉辦美國中餐國際論壇：探討後疫情時代中餐業發展。
美中餐飲業聯合會成功舉辦美國中餐國際論壇：探討後疫情時代中餐業發展。

2022年國際餐飲酒店用品博覽會（National Restaurant Association Show）5月21日至24日在芝加哥會展中心(McCormick Center)舉行。美中餐飲業聯合會5/22日在會展中心成功舉辦了主題為“探討後疫情時代中餐業發展”美國中餐國際論壇。本次論壇吸引了全美各地的中餐業界人士參與共襄盛舉，探討疫情之後餐飲復蘇所面臨的挑戰與機遇。論壇主辦方當天公佈了第五屆美國中餐國際論壇評定的“全球弘揚中華飲食文化終生成就獎”、“全球最佳廚師獎”、“全球最佳名店獎”等獲獎名單，並舉行頒獎典禮。出席的各界貴賓包括中國駐芝加哥副總領事邊志春，國會議員 Danny Davis，全美餐飲協會（NRA）副主席Alisha Gulden，華聯會主席鄭征，伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱，聯豐集團董事長倪舉淩，美國銀河國際集團董事長黃傑克等為論壇剪綵并致辭，表示祝賀！

華聯會理事長汪興無教授宣讀中國駐美大使館公使徐學淵、中國僑聯主席萬立駿、中國駐芝加哥總領事趙建、世界中餐業聯合會會長刑穎為本屆論壇發來的賀信。美中餐飲業聯合會主席、本屆論壇組委會主席胡曉軍對出席論壇的各界嘉賓、眾多合作單位的大力支持表示感謝。胡曉軍聲稱，“美國中餐國際論壇”是由美國中餐學會（美中餐飲業聯合會前身）在2018年創辦的餐飲業國際性學術研討會。本屆論壇以“未雨綢繆，迎接全球中餐發展新時代”為主題，在新冠疫情重創餐飲業之後再次以線下形式舉行，是一次關係到中餐未來前景的重要活動。

與會的邊志春副總領事致辭表示，中華飲食文化源遠流長，美國中餐業不僅有力助推當地經濟發展，也是美國人民認識中國、瞭解中華文化的重要視窗，中餐文化成為連通中美民心、促進民間交流、增進中美友好的重要紐帶。在疫情艱難時刻，以美中餐飲業聯合會為代表的中餐從業者守望相助、奉獻社會、共克時艱，展現了中華民族堅韌不拔的優秀品格和華人良好的社會責任感。希望在大家的共同努力下，中餐業能夠進一步築牢中美民間交流橋樑，增進中美兩國人民情誼，邊志春副總領事並祝論壇圓滿成功。

中餐通訊主編 Betty Xie、美國三角會計師事務所牛志文教授則就疫情下政府紓困金的申請與合理使用進行探討。知支之國際業務總監Carol Meng就“供應鏈如何支撐中餐出海”發表演講；傑克兄弟預製菜創辦人、美國銀河國際集團董事長黃傑克與大家一起展望中餐“預製菜”對中餐業帶來的變革與前景。在餐飲業請人難、用工荒的形勢下，機器人送餐公司、普渡科技美國分公司總經理Robin Zheng強調科技創新對中餐可持續發展的重要性。

中餐外賣公司 Chowbus 創辦人兼CEO溫林鑫與大家分享北美餐飲業智慧化的現狀並展望未來，中餐美食新媒體“吃貨小分隊”創辦人Amy Duan則就中餐廳該如何做好形象策劃和品牌宣傳提出有益建議。參加2022全美餐飲展的各界參展商，以及眾多相關行業人士出席本屆論壇，並藉此機會交流聯誼，促進合作共贏，共同迎接餐飲業的復蘇。在論壇圓滿落幕之際，由美中餐飲業聯合會理事長陳明鋒致答謝辭。當晚各界來賓還出席了在芝加哥市中心老四川餐廳舉行“瀘州老窖品鑒晚宴”，川菜配名酒，大家在輕鬆的氛圍中加強聯誼與交流。

疫情 芝加哥 紓困金

上一則

佛光山全球慶祝開山56週年 同步抄經修行

下一則

41年軍事經驗 退將羅根出任檀香山市警察局長

延伸閱讀

CDC：猴痘非COVID 不易透過空氣傳播

CDC：猴痘非COVID 不易透過空氣傳播
策畫暗殺前總統布希 伊拉克男被捕 曾打算助ISIS入境美

策畫暗殺前總統布希 伊拉克男被捕 曾打算助ISIS入境美
今夏美國機票價格將貴得令人咋舌

今夏美國機票價格將貴得令人咋舌
對台戰略模糊政策終結？拜登否認

對台戰略模糊政策終結？拜登否認
日媒：印太經濟架構內容空洞 同床異夢

日媒：印太經濟架構內容空洞 同床異夢
內政一團亂 拜登到亞洲力推美價值觀

內政一團亂 拜登到亞洲力推美價值觀

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56

超人氣

更多 >
西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃
德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股

有救了？小摩：2500億美元錢潮即將流入美股
美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握

美股收復5月全部失地 但是否已是底部 投資人毫無把握