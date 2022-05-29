美中餐飲業聯合會成功舉辦美國中餐國際論壇：探討後疫情時代中餐業發展
2022年國際餐飲酒店用品博覽會（National Restaurant Association Show）5月21日至24日在芝加哥會展中心(McCormick Center)舉行。美中餐飲業聯合會5/22日在會展中心成功舉辦了主題為“探討後疫情時代中餐業發展”美國中餐國際論壇。本次論壇吸引了全美各地的中餐業界人士參與共襄盛舉，探討疫情之後餐飲復蘇所面臨的挑戰與機遇。論壇主辦方當天公佈了第五屆美國中餐國際論壇評定的“全球弘揚中華飲食文化終生成就獎”、“全球最佳廚師獎”、“全球最佳名店獎”等獲獎名單，並舉行頒獎典禮。出席的各界貴賓包括中國駐芝加哥副總領事邊志春，國會議員 Danny Davis，全美餐飲協會（NRA）副主席Alisha Gulden，華聯會主席鄭征，伊州州務卿亞裔顧問委員會主席馬森柱，聯豐集團董事長倪舉淩，美國銀河國際集團董事長黃傑克等為論壇剪綵并致辭，表示祝賀！
華聯會理事長汪興無教授宣讀中國駐美大使館公使徐學淵、中國僑聯主席萬立駿、中國駐芝加哥總領事趙建、世界中餐業聯合會會長刑穎為本屆論壇發來的賀信。美中餐飲業聯合會主席、本屆論壇組委會主席胡曉軍對出席論壇的各界嘉賓、眾多合作單位的大力支持表示感謝。胡曉軍聲稱，“美國中餐國際論壇”是由美國中餐學會（美中餐飲業聯合會前身）在2018年創辦的餐飲業國際性學術研討會。本屆論壇以“未雨綢繆，迎接全球中餐發展新時代”為主題，在新冠疫情重創餐飲業之後再次以線下形式舉行，是一次關係到中餐未來前景的重要活動。
與會的邊志春副總領事致辭表示，中華飲食文化源遠流長，美國中餐業不僅有力助推當地經濟發展，也是美國人民認識中國、瞭解中華文化的重要視窗，中餐文化成為連通中美民心、促進民間交流、增進中美友好的重要紐帶。在疫情艱難時刻，以美中餐飲業聯合會為代表的中餐從業者守望相助、奉獻社會、共克時艱，展現了中華民族堅韌不拔的優秀品格和華人良好的社會責任感。希望在大家的共同努力下，中餐業能夠進一步築牢中美民間交流橋樑，增進中美兩國人民情誼，邊志春副總領事並祝論壇圓滿成功。
中餐通訊主編 Betty Xie、美國三角會計師事務所牛志文教授則就疫情下政府紓困金的申請與合理使用進行探討。知支之國際業務總監Carol Meng就“供應鏈如何支撐中餐出海”發表演講；傑克兄弟預製菜創辦人、美國銀河國際集團董事長黃傑克與大家一起展望中餐“預製菜”對中餐業帶來的變革與前景。在餐飲業請人難、用工荒的形勢下，機器人送餐公司、普渡科技美國分公司總經理Robin Zheng強調科技創新對中餐可持續發展的重要性。
中餐外賣公司 Chowbus 創辦人兼CEO溫林鑫與大家分享北美餐飲業智慧化的現狀並展望未來，中餐美食新媒體“吃貨小分隊”創辦人Amy Duan則就中餐廳該如何做好形象策劃和品牌宣傳提出有益建議。參加2022全美餐飲展的各界參展商，以及眾多相關行業人士出席本屆論壇，並藉此機會交流聯誼，促進合作共贏，共同迎接餐飲業的復蘇。在論壇圓滿落幕之際，由美中餐飲業聯合會理事長陳明鋒致答謝辭。當晚各界來賓還出席了在芝加哥市中心老四川餐廳舉行“瀘州老窖品鑒晚宴”，川菜配名酒，大家在輕鬆的氛圍中加強聯誼與交流。
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