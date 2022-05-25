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芝市長候選人威爾森 再掏百萬補貼市民

黃惠玲

先前已經花200萬元提供市民免費加油的芝加哥市市長參選人威爾森(Willie Wilson)，23日宣布推出新一輪的「百萬救助」活動，包括25日的免費超市禮卡，其中有不少華人顧客的麥金利公園區Cermak Markets(3435 S. Archer Ave.)，也將從上午9時開始發放每張25元的禮卡，此外，26日也將舉辦加油優惠，共有15個加油站參加活動。

上述發放與優惠將以老年人為優先。威爾森表示，住在芝加哥老年公寓的耆老，可以在全市29家參與活動的Pete's Markets或 Cermak Markets拿到25元的禮卡。市區和郊區共15家參與活動的加油站，將在26日提供加油優惠，每加侖汽油將減價兩元。

威爾森說，汽油和食品價格已經升至40年來的最高水平，牛奶和雞蛋價格上漲了11%，肉價上漲了13%，水果和蔬菜價格上漲了8%，導致低收入家庭大約77%的收入都被用來購買生活必需品；而芝加哥地區的每加侖油價也升至五元以上。

這是威爾森自掏腰包舉辦的第四次免費加油活動，此前三輪他拿出200萬元作為民眾免費加油經費。

提供優惠加油服務的加油站，可查詢：https://reurl.cc/DyKL1d；發放免費禮卡的超市地點，可查詢：https://reurl.cc/2Z6y0m、https://reurl.cc/zZp48V。

加油站 芝加哥 低收入

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