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近18萬芝居民申請月發500 亞裔3%

黃惠玲

芝加哥市市長萊特福特24日表示，芝城保障基本收入試點方案(Chicago Resilient Communities Pilot)，在三周開放收件期間，共收到17萬6000份申請，芝市77個社區中，平均每區申請人數在300左右，其中亞裔申請人約3%。

根據市府統計資料顯示，參加抽獎的民眾，約64％的收入低於聯邦貧窮線100%，40％的收入更低於聯邦貧窮線的40％。在申請者族裔比率方面，非裔占68%最高，其次為拉美裔24％，白人15％排第三，亞裔僅3％居第四。

至於申請者的個人情況，62％為父母或照顧者，70％為女性，17％為殘障者，9％則為流浪漢或居無定所者。

市府表示，將近18萬份申請中，將先抽出其中1萬3000份申請，然後再由相關人員深入審查資格，該計畫的主要目的是優先考慮生活貧困的家庭與生活經濟困難社區的居民，然後這些通過審查者，則可參加最終抽簽。

第一波試點方案將有5000人中獎，每人將可以每個月收到500元補助，為期一年，大多數抽中者，可望在6月底收到第一筆付款，如果需要補充額外資料的中獎者，則預計在7月底可收到第一張500元支票

市府稱，所有參加抽獎者，將在國殤日周末後的幾天內，收到電郵、簡訊或電話通知是否進入第二輪抽獎，進一步詳情，可查詢：chicago.gov/cashpilot。

亞裔 支票 芝城

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