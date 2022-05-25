芝百利賭場案 議會特別委員會通過

芝加哥百利賭場。( )

芝加哥市議會賭場特別委員會23日以27：3的票數，通過「百利賭場」(Bally's)170億建案，清除了該賭場興建的主要挑戰，預計全議會50名區長將在25日投票 做出最後表決。

賭場預定地的42區區長瑞利(Brendan Reilly)對於市府、議會如此快速通過巨大投資 案，就跟當年迅速為路邊停車計時器外包拍賣的情形差不多，令人感到無法置信，他說，連擔任區長達50年的柏克(Edward Burke)都說從來沒有看到過這種情形，「可見賭場投資案比停車計時器案更糟糕」。

瑞利與轄區旁的第二區區長霍普金斯(Brian Hopkins)未成功說服同僚支持，這兩位區長表示，賭場建在該地點，將嚴重惡化本來就差的交通狀況，此外，百利賭場也從來沒有「從頭開始」興建賭場，還有兩位區長都指出，市長萊特福特刻意選出傾向支持她的區長組成賭場評估委員會，最終導致30名委員中，只有瑞利、霍普金斯以及43區區長史密斯(Michelle Smith)投下反對票。

瑞利也堅決反對將位於市區的Medinah Temple作為百利的臨時賭場，他說，萊特福特此舉將使目前犯罪率不斷升高的該區加速惡化，且該區現在的交通已經就十分擁擠，加入賭場將讓河北區無法應對大量湧入的交通。

瑞利還批評，依照市府的預估收入，百利賭場一年365天，每天必須繳交55萬的稅金給政府，連下雪、抗議、犯罪等可能影響營業的天數都必須計算在內，然而大家都知道這根本不可能達到。

市府首席財務長黃珍妮(Jennie Huang Bennett)說，百利每天只需要支付約35萬3000元稅金給市府，就可以達到預期收入目標。

不過，其他投票支持賭場的區長們主張，賭場興建對於芝市經濟前景有好處，且將揖注資金到極度缺錢的養老基金，並降低了調高市民房地產 稅的可能性。