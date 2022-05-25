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伊州5至11歲 6成未接種疫苗

黃惠玲
伊州五到11歲的孩童接種率僅四成。(路透)
伊州五到11歲的孩童接種率僅四成。(路透)

伊利諾州新冠病毒染疫人數持續上升，伊州衛生廳數據顯示，該州年齡五到11歲的孩童至少接種一劑疫苗的比率僅40％，這也意味著其他六成孩童都還沒有施打新冠疫苗；芝加哥市同年齡層的接種率略高，至少施打一劑的比率為54%。

雖然大多數的伊州孩童都還未接種疫苗，但聯邦食品與藥物管理局(FDA)上周已經允許五到11歲孩童已完全接種者施打補強針。伊州孩童接種疫苗的情形有明顯的地域分別，其中南部地區的郡縣施打率落後於芝加哥市，而芝市公立學校的孩童疫苗接種率，也因學童所居住的郵遞區號有所差別。

推廣疫苗的醫生、公共衛生專家與社區成員表示，孩童接種率偏低，主要因為一些家長聽到一些有關小孩接種疫苗的錯誤信息，導致父母對孩子接種產生憂慮與不信任，醫生對此表示，雖然病毒在孩子身上造成重症的機率較低，但這個年齡群的孩子一旦染疫，就可能會傳染給其他免疫功能低下的弱勢群體，進而使新增病例再次增長。

芝加哥盧瑞兒童醫院(Lurie Children's Hospital)的預防與控制科醫師科奇奧萊克(Larry Kociolek)說，對於家長有類似擔憂並不感到驚訝，但有關當局卻遲遲無法在改善兒童接種率方面取得進展，則令人憂心忡忡。

芝加哥市的孩童疫苗接種率，以環區(Loop)、近北區(Near North Side)的郵遞區號60642最高，其中部分區域施打率高達86%，其他還有西環區、南環區、河西區、富爾頓市場區接種率也超過八成。

而五到11歲孩童施打疫苗比率偏低的地區，以該市南邊的Gresham區接種率僅23%墊底，其他還有南奧斯汀(South Austin)、英格伍德(Englewood)、南岸(South Shore)的兒童施打率也都低於25%。

另方面，依據芝加哥公校方面的數據報告，接種率最高(超過90％)的前五名學校，都位在北區，而接種率最差(不到15%)的學校則都集中在西區、南區。

芝市五到11歲孩童至少接種一劑疫苗的比率為54%，至於庫克郡郊區將近47％、杜佩琪郡54％、湖郡53％，而伊州有多達29郡的兒童接種率不到10%。

芝加哥伊利諾大學(UIC)醫院的兒科醫師、醫學院副教授卡斯基(Rachel Caskey)說，希望有符合施打疫苗資格孩子的家長，帶著子女去打疫苗，「不要忽視的確有兒童染疫成為重症」，她也解釋，RNA疫苗技術已經存在很長時間，並非全新疫苗，父母可不必太過擔心。

疫苗 芝加哥 伊州

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