NRA秀疫後首登場 中餐展區不缺席
美國餐廳協會年度大展(NRA Show)21日在麥克米克展覽中心展開，協會表示，今年有來自美國與全球100多個國家的超過2000個商家參展，為期四天的展期將有至少4萬4000名餐館、酒店等相關服務業的人士參與。第四度參展的中餐展區，日前在會場與「川菜渝味全球行芝加哥展」聯合舉行剪綵，希望能藉此大展為中餐帶來新商機。
因為新冠疫情停辦2020、2021兩年的該項活動，為每年餐飲業最熱門的展銷活動，今年終於恢復舉辦後，包括餐飲設備、餐具餐盒、食材供應、連鎖加盟及大食品廠都幾乎都設立了展示攤位，其中科技館訪客眾多，整個展覽活動從開幕首日就人潮不斷。
這屆的中餐展區，由美中餐飲協會、四川富鼎齋供應鏈、北美國際展會服務中心聯合主辦。包括展會服務中心主任暨美國中餐聯盟理事長鐘富華、美中餐飲協會會長鄭時坦、美國中餐聯盟主席李日騰、美國中餐聯盟總顧問陳善莊、美國中餐聯盟華府總會會長朱天活、美國中餐聯盟創會元老李猛、北美中餐協會會長吳震宇、美中餐飲協會名譽會長倪舉淩、黃暉等人，都出席了當天的剪綵儀式。
參加今年中餐展區的廠商，包括Afusion中餐連鎖、河鮮王水產公司、中餐外送平台Chowbus、環保餐具木犀藝術公司、四川富鼎齋供應鏈公司等，現場並提供了試吃，吸引許多商家駐足。
今年參展的日餐規模不小，該區推出拉麵、海鮮料理、日本大米、日式飲品等，都很受到歡迎；義大利美食美酒為湖畔展廳的焦點，數十家餐館、工廠推出各種傳統義式披薩、麵條、生菜等，十分吸睛。
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