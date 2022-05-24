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廚房自動化 管理標準化 中餐盼殺出血路

特派員黃惠玲／芝加哥報導
美中餐飲協會會長鄭時坦說，中餐館走向烹飪自動化、管理標準化，才有希望殺出血路。(特派員黃惠玲／攝影)
美中餐飲協會會長鄭時坦說，中餐館走向烹飪自動化、管理標準化，才有希望殺出血路。(特派員黃惠玲／攝影)

疫後百業缺工已成趨勢，智慧型機器人因此在今年的全美餐飲協會大展中受到關注，美中餐飲協會會長鄭時坦說，目前幾乎沒有一家餐館不缺人，「中餐廚房的辛苦與難度超過很多行業，加深了徵才困難」，他表示，「廚房作業自動化」以及「加強標準化衛生及管理」，中餐才有比較高的機會殺出血路。

在這屆的全美餐廳大展中餐展區推出Afusion中餐連鎖的鄭時坦說，中餐的經營盲點在疫情前就存在，疫情後人手嚴重短缺，更進一步凸顯了相關問題，「走向自動化、標準化」才可望有解；此外，中餐館的環境也是長期以來的困擾，假使將半成品交由工廠先行製作，餐館廚房只要負責後半段的處理，衛生與人力、食品品質都會獲得很大改善。

智能機器人展示，吸引許多商家圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)
智能機器人展示，吸引許多商家圍觀。(特派員黃惠玲／攝影)

他也提到，不少中餐從業人員之所以退出，很大原因出在中餐薪資再繳交所得稅後偏低，而假使食品品質提高、售價增加且標準化流程，那麼薪資自然可以上漲，人力就可以擴大到其他族裔。

鄭時坦表示，中餐館的廚師流動性高，也是業界眾所皆知的經營風險，一旦能夠改採自動化標準化流程，廚師的變動就不會對餐館營業造成過大的營運威脅。

他說，他希望更多人加入將中餐館自動化的陣容，「就像麥當勞一樣，市場也能擴大」，鄭時坦說，這將是中餐未來發展趨勢之一，「採用機器化的成本，除了一開始的硬體設施需投資外，之後的人力困擾、品質控管煩惱，都將大幅改善」。

Bill Gu說，疫情為智能機器人帶來新商機。(特派員黃惠玲／攝影)
Bill Gu說，疫情為智能機器人帶來新商機。(特派員黃惠玲／攝影)

參展的機器人華人廠家RM Robot代表Bill Gu說，這次在展會中推出最新的「機器僕人」(robot madi)，該產品整合了機器人與智能系統，他說，疫情期間與疫情後因為人手不足，很多餐館、酒店都意識到機器人的「能者多勞」，不過，隨著市場需求提升，業者發現「這些機器人需要額外有專人管理，才能真正提供所需服務，去做正確的工作」，該公司的機器僕人就是可以解決舊有問題，「機器人會根據業務量而彈性改變工作內容」。

Bill Gu的公司去年夏天在科羅拉多州創立，短短半年在該州已經有數十個客戶，這次在芝加哥的餐廳大展中，幾乎可說詢問與索取資料的人潮不斷，人氣暢旺。

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