疫情、股市雙衝擊 明年5月全美中餐館恐倒一半

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

嚴重的人手短缺、不斷上漲的原材料價格，以及近來慘跌的股市，加深新冠疫情 後的中餐業艱鉅挑戰，美國中餐聯盟總顧問陳善莊表示，假使明年5、6月前，餐館無法恢復疫情前生意的70％以上，預估現在全美4萬多家中餐廳，至少一半將難以為繼宣布倒閉。

宴會型中餐館 生意悽慘

陳善莊22日在芝加哥參加2022年全美餐館協會大展(National Restaurant Show)時，接受本報記者訪問表示，兩年多來的疫情，讓許多餐館打工族對於個人健康的注重大幅提高，不再只想著賺錢；此外，一些大型餐館的疫前員工數動輒數百人，然而疫情後的宴會、大規模聚餐市場明顯萎縮，現在只靠小型聚餐根本無法支撐餐館成本。

美國中餐聯盟總顧問陳善莊。(特派員黃惠玲／攝影)

本身經營12家餐廳的陳善莊說，新冠病毒威脅至今仍未排除，「現在要請人到餐館吃飯，非常困難」，很多人都仍然害怕萬一染疫會影響其他家人，他表示，概括而言，紐約中餐館的生意大約僅恢復一半，「顧客用餐意願還是偏低」。他表示，以往5月份大概可以接到500桌的宴會桌生意，今年一半都達不到。

華人 防疫謹慎 中餐館人氣難恢復

如何解決中餐館困境？陳善莊說，他與其他中餐聯盟的主要成員，正積極推廣打疫苗，希望藉著提高疫苗接種率來降低員工與顧客的消費安全疑慮，此外，業界也增加採用機器人消毒，定時定點加強維護環境安全，並想辦法以機器人取代缺工最嚴重的後廚人手，他表示，「解決人手問題的前提，就是疫情必須得到控制，餐館才有可能繼續順利經營」。

他還提到，由於華人對於疫情比較謹慎對待，因此以華人為主要客群的中餐業，尤其面臨更大的經營壓力，例如很多消費者主要是其他族裔的非中餐館，明顯人潮比較暢旺，他自己旗下的12家中餐館中，以外族裔為主要客戶的外賣店，生意就比其他火鍋店、大型宴會餐廳等好很多。

後廚加薪4成仍找無人

人工問題也十分令業界頭痛，陳善莊表示，疫前每小時15元的工資很容易招到人手，現在每小時提高到20元都請不到人，「廚房部分更糟糕，以紐約為例，之前一個師傅月薪平均約3500元，現在提薪4成到4800都無人應徵」。他分析，中餐越來越難找到工人，另一個主因是疫情後，不少人因此轉行到其他更輕鬆、更高薪且福利好的行業，例如大麻店店員、農場包裝工、網約車司機等。

「疫情對中餐行業的衝擊實在太大」，陳善莊說，中餐聯盟疫情前約有6000會員，疫情後至今會員數大降五成，僅剩3000左右。

陳善莊表示，過去兩年多來，光他自己的餐館就累積賠了4、500萬，之前還好有政府伸援，但現在幾乎可以說「疫情不結束，餐廳沒未來」。

股市不振 顧客消費金額腰斬

疫情期的衝擊讓餐飲業元氣大傷，而近來的股市大跌更讓餐飲業雪上加霜，最明顯的是平均每位顧客在餐廳的消費金額幾乎腰斬。

憂心忡忡的陳善莊說，人手、物價、大局勢影響中餐市場外，中餐館為了搶有限的客源，祭出不斷降低利潤的惡性競爭法，也讓業界每況愈下。

雖然疫情與市場都不斷在變化，但陳善莊保守估計，明年5、6月份餐館生意如無法恢復到疫情前的七成，目前全美4萬多家中餐館，在人工薪資、原材料成本、店租等三大開銷需要備好一季三個月的經費壓力下，恐怕屆時會倒閉一半。