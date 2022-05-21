伊州人口少計25萬 總人口破1300萬 未減反增

人口普查局新調查報告指出，過去十年伊州人口不但沒有減少，反而增加了25萬人。(特派員黃惠玲╱攝影)

聯邦人口普查 局19日公布一份「2020年人口普查後調查估計報告」(2020 Post-Enumeration Survey Estimation Report)指出，全美有六州人口總數低估，其中包括嚴重少計的伊利諾州，該州實際上在2010年到2020年間，人口不但沒有減少，反而增加逾25萬個居民，伊州 人口總數也因此首次突破1300萬人，創下歷史新高。

普查局的該份報告，主要用於確認十年一次的人口普查的準確性，但此份新報告不會取代2020年的原始人口普查數據。

調查報告的結果，包括阿肯色州、佛州、密西西比州、田納西州、德州與伊州的人口都被低估；而德拉瓦州、夏威夷州、麻州、明尼蘇達州、紐約州、俄亥俄州、羅德島州以及猶他州等八州的人口則被高估多算了。

伊州人口流失多年來一直是熱門話題，包括遷出居民紛紛為自己搬離辯護，政治人物也頻頻利用此議題抨擊在任者執政表現不佳。正因預期伊州人口減少的看法根深柢固，以至於專家們一度憂慮在十年一次的人口普查後，會導致該州失去兩個國會議員席位，而不是原先估計僅會減少一席。

19日的最新數據報告，儘管無助於改變伊州在華府政治代表權的流失，但卻反轉了伊州民主黨 人備受攻擊的情勢。

伊州少算的25萬人，大約相當於未計算到伊州第二大城市奧羅拉(Aurora)與整個下州城市迪凱特(Decatur)的人口。

針對新的統計結果，伊州州長普立茲克對於人口首度超過1300萬感到高興，他說，人口普查局發布的新報告指出，伊州人口不減反增，他會以新的人口數據，積極確保伊州獲得聯邦資金的公平分配，他還提到，這份新的報告無疑是對持續以「人口流失」批評民主黨的共和黨員的反擊。

伊州人口足足少計了2%，此誤判將帶來長期影響；因原始的2020年人口普查報告顯示，伊州在過去十年共減少1萬8124人，成為1281萬2508人，降幅為0.14％，該州因此失去了一席聯邦眾議員的席次。

雖然新報告指出伊州人口增加25萬人，但「改變伊州」(Change Illinois)非營利組織表示，新的人口總數不太可能會對國會席次現狀產生改變。