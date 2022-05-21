芝鬧區又傳街頭大規模槍擊案 2死7傷

芝加哥市北區19日晚間又傳出槍擊 案件，兩群人在北州街800號附近(紅線捷運 出口與麥當勞餐廳間)發生衝突，人群中有人開槍，導致兩人中槍死亡，七人受傷的重大治安事件。

芝警局局長布朗20日表示，案發時間為19日晚間10時41分，槍手隨後逃到芝加哥捷運地鐵站 ，多名與槍手同組的成員也一起逃跑，警方稍後在地鐵站逮捕了嫌犯，並找到行凶槍枝，布朗說，警方正與庫克郡州檢察官辦公室針對控罪討論。

布朗說，案發地區的監視攝影機拍到了槍擊過程，此外，還有一人企圖在捷運月台妨礙警察辦案而被捕。

案發時正在麥當勞內用餐的29歲民眾戴維斯(Shaun Davis)說，他看到外面有人在打架，接著對峙升級，有人掏槍出來，然後他與朋友跑出去試圖將槍枝奪下，但過程中子彈射出，其中兩槍擊中他的側身與腿部，他很快被救護車送往最近的西北醫院。

另外一名目擊者傑克森(Deonna Jackson)說，一看到槍戰他本能馬上逃跑，街上一團混亂。

萊特福特20日對該起槍擊案說，日復一日看到這種暴力事件發生在所居住的城市，心情非常沉重，她隨即要求警局在州街與芝加哥大道路口設置警察巡邏崗。