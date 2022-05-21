陳增華、黃蘇振恩 獲華埠聯盟終身成就獎

華諮處多位以前與現在的員工，向老長官黃蘇振恩(前左五)祝賀。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 更好團結聯盟19日舉行年度募款晚宴，聯盟主席吳常義表示，芝加哥 華埠所以能在全美中國城逐漸沒落之際逆勢成長，很大因素是因非營利機構深入社區關注族裔議題；當天並頒發終身成就獎給聯盟創辦人陳增華及華諮處共同創辦人黃蘇振恩。

華埠更好團結聯盟頒獎給陳增華(前左三)、黃蘇振恩(前右三)、鄭時坦(前右二)、黃安立(前左二)等人。(特派員黃惠玲╱攝影) 華埠更好團結聯盟主席吳常義(右)頒「終身成就獎」給陳增華(中)，圖左為陳增華妻子。(特派員黃惠玲╱攝影)

伊州 州眾議員馬靜儀、11區區長李慧華等200多位嘉賓出席了募款會，聯盟主任陳本恩表示，以促進華裔權益為主要宗旨的華埠更好團結聯盟於1998年成立，20多年來，陸續發起了鼓勵投票、要求31路公車繼續行駛橋港區、呼籲市府建立華埠高中，以及最近爭取畫出芝城第一個亞裔多數選區等，她感謝社區商家、居民的大力參與及支持，才迎來今天各種成果。

當天頒發了多個獎項，其中包括「青年領袖獎」，得主為陳嘉雯、林安娜，兩位都是從高中時期就加入華埠更好團結聯盟各種社區工作；接著由美亞健康協會主任劉紅頒贈「社區領袖獎」給鄭時坦，另一位社區領袖獎得主黃安立，則由參與多個社區顧問組織的廖敏欣頒獎。

鄭時坦1992年從中國移民來美，從經營中餐外賣店開始起家，接著創立了大芝加哥區最大的海鮮自助餐廳，2006年跨入營建行業至今，他熱心公益、投入社區活動，目前擔任美中餐飲協會的會長、華埠治安基金會的副會長、美亞協會董事。黃安立曾出任過華人諮詢服務處董事會主席，他的建築設計公司在芝城已有30多年歷史。 青年領袖獎得主陳嘉雯(左)、林安娜(中)。(特派員黃惠玲╱攝影) 青少年在晚會中獻唱。(特派員黃惠玲╱攝影)

「社區伙伴獎」的得獎人分別是伊州國會參議員德賓(Dick Durbin)、伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)，因公無法出席的兩位也透過影片致意。 廖敏欣(左)頒獎給「社區領袖獎」得主黃安立(右)。(特派員黃惠玲╱攝影) 劉紅(左)頒「社區領袖獎」給鄭時坦。(特派員黃惠玲／攝影)

終身成就獎的頒贈為當晚高潮，華人諮詢服務處共同創辦人之一，在華諮處任職長達17年的黃蘇振恩，是社區熟知促進華裔權益的代表，儘管已經退休，她仍十分關注且參與社區發展。 華埠治安基金會、福建商會等成員，向獲得「社區領袖獎」的鄭時坦(前右四)祝賀。(特派員黃惠玲╱攝影)

數十年來無酬投入爭取華埠權益與福利的陳增華，為「終身成就獎」的另一位得獎人，芝加哥中國城許多建設與計畫，都在他的運籌帷幄下獲得巨大成功，他接受獎項後說，「無論每一個人的背景是什麼，都存在著有意義的角色與可能發揮的貢獻。」他感謝大家曾經或現在的參與及支持，一起攜手讓華埠更好。