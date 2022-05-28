我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍案致命錯誤 19警早已待命「怕挨槍」未即刻攻堅

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

慶祝亞裔傳統月活動 芝加哥華埠廣場熱鬧舉行

本報芝加哥訊
芝加哥地區主流政要和社團領袖出席慶典活動，共襄盛舉。
芝加哥地區主流政要和社團領袖出席慶典活動，共襄盛舉。

芝加哥亞裔傳統月慶祝活動日前在芝加哥華埠廣告熱鬧舉行。本屆亞裔月慶典活動由芝加哥亞美聯盟（AACC）、馬來西亞社區、美亞健康協會共同主辦，來自中國、馬來西亞、泰國、印度、日本、韓國、印尼、越南等亞裔社區團體齊聚華埠 共襄盛舉。并帶來富有各國民族特色的節目，共同慶祝屬於亞裔的節日。大芝加哥地區主流政要出席了慶典活動。慶典在傳統的舞龍舞獅中拉開序幕。

伊州國會眾議員 Raja Krishnamoorthi、Danny Davis、伊州第二選區州眾議員馬靜儀、伊州財長方仲華（Michael Frerichs）、芝加哥第25區區長盧漢士、11區區長李慧華、中國駐芝加哥副總領事邊志春，以及伊州聯邦參議員 Tammy Duckworth 和庫克郡郡長普瑞雯科的代表，州務卿傑西•懷特亞裔美國人諮詢委員會主席馬森柱等政要和社團領袖出席慶典並先後致辭表示祝賀。作為慶典活動主席，馬來西亞社區創始人鄭金光醫生和美亞健康協會執行主任劉紅博士首先致歡迎詞，并向參加慶典的政要、贊助商、社團和市民表示感謝。值得一提的是，今年慶典首次輪由馬來西亞主辦，他們為慶典帶來了獨具馬來特色的時裝秀。

慶典活動的健康日，是由美亞健康協會聯合UIC醫學院等機構在華埠廣場為民眾提供免費的包括高血壓、糖尿病、骨質疏鬆、B型肝炎檢查，以及心理健康諮詢等健康檢查服務，場面盛大。當天還有抽獎，禮品發送，精彩遊戲，蹦床彈跳屋等娛興活動，吸引了大批市民和遊客。來自芝加哥168健身隊和希林藝術學校的表演以及韓國、日本、泰國和馬來西亞等亞裔社區也先後表演了不同風格的歌舞鼓樂等節目，場面熱鬧非常。

芝加哥 亞裔 伊州

上一則

現代化辦公室倉儲 Cubework 新型靈活一站式辦公與倉儲管家 全美各地租賃中

下一則

芝加哥美洲華裔博物館《焦點系列》 聚焦第二位當地藝術家

延伸閱讀

人口普查新報告 全美6州人口低估 伊州少計25萬

人口普查新報告 全美6州人口低估 伊州少計25萬

中西部首州 伊利諾通過禁「幽靈槍」法案

中西部首州 伊利諾通過禁「幽靈槍」法案
染疫升至高風險？ 芝城專家看法不一

染疫升至高風險？ 芝城專家看法不一
芝城看板／華聯會28日慶祝亞太裔傳統月

芝城看板／華聯會28日慶祝亞太裔傳統月
馬來西亞美食節 法拉盛開辦

馬來西亞美食節 法拉盛開辦
伊州臉書賠償 沒收到可查詢

伊州臉書賠償 沒收到可查詢

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30

超人氣

更多 >
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
拉攏亞裔 好市多賣家鄉味

拉攏亞裔 好市多賣家鄉味
李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍

李立群出門透氣拉口罩 曝一下電梯就被5、6名大漢包圍
稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了

稱「經濟下滑是件好事」 馬斯克：我們撒錢給笨蛋們太久了
核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元

核桃治安惡化 銀行女客停車場被搶5000元