慶祝亞裔傳統月活動 芝加哥華埠廣場熱鬧舉行

芝加哥地區主流政要和社團領袖出席慶典活動，共襄盛舉。

芝加哥亞裔 傳統月慶祝活動日前在芝加哥華埠廣告熱鬧舉行。本屆亞裔月慶典活動由芝加哥亞美聯盟（AACC）、馬來西亞社區、美亞健康協會共同主辦，來自中國、馬來西亞、泰國、印度、日本、韓國、印尼、越南等亞裔社區團體齊聚華埠 共襄盛舉。并帶來富有各國民族特色的節目，共同慶祝屬於亞裔的節日。大芝加哥地區主流政要出席了慶典活動。慶典在傳統的舞龍舞獅中拉開序幕。

伊州 國會眾議員 Raja Krishnamoorthi、Danny Davis、伊州第二選區州眾議員馬靜儀、伊州財長方仲華（Michael Frerichs）、芝加哥第25區區長盧漢士、11區區長李慧華、中國駐芝加哥副總領事邊志春，以及伊州聯邦參議員 Tammy Duckworth 和庫克郡郡長普瑞雯科的代表，州務卿傑西•懷特亞裔美國人諮詢委員會主席馬森柱等政要和社團領袖出席慶典並先後致辭表示祝賀。作為慶典活動主席，馬來西亞社區創始人鄭金光醫生和美亞健康協會執行主任劉紅博士首先致歡迎詞，并向參加慶典的政要、贊助商、社團和市民表示感謝。值得一提的是，今年慶典首次輪由馬來西亞主辦，他們為慶典帶來了獨具馬來特色的時裝秀。

慶典活動的健康日，是由美亞健康協會聯合UIC醫學院等機構在華埠廣場為民眾提供免費的包括高血壓、糖尿病、骨質疏鬆、B型肝炎檢查，以及心理健康諮詢等健康檢查服務，場面盛大。當天還有抽獎，禮品發送，精彩遊戲，蹦床彈跳屋等娛興活動，吸引了大批市民和遊客。來自芝加哥168健身隊和希林藝術學校的表演以及韓國、日本、泰國和馬來西亞等亞裔社區也先後表演了不同風格的歌舞鼓樂等節目，場面熱鬧非常。