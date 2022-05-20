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庫克郡啟動保障收入 每月500元發2年 芝市低收入居民也可申請

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡郡長普瑞科溫可(中)宣布推出每月發500元、為期兩年的保障基本收入計畫。( )
庫克郡郡長普瑞科溫可(中)宣布推出每月發500元、為期兩年的保障基本收入計畫。( )

芝加哥市推出保障基本收入方案後，庫克郡18日也宣布啟動一項保障基本收入的試點計畫，郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)說，該項目將向3250位居民每月發放500元現金，為期兩年，郡府在收到符合資格者的申請後，將從中抽出最後的幸運得主。

庫克郡表示，郡府將從聯邦的美國救援法案(American Rescue Act)的經費中，撥出4200萬元做為落實這項計畫的資金，這也將是全美最大規模的公共資金保障收入計畫，更為全美首個在試點完成後，承諾永久性實施該補助的政府。

普瑞科溫可說，公共與私人機構幾乎都沒有意願在沒有嚴格限制的情況下，直接向低收入群體提供現金支援的紀錄，她說，「這種繁雜的手續並非因為存在任何證據佐證有其必要，而是我們的社會不相信生活再窮困的人們，可以為自己做出正確決定個品格或能力」，普瑞科溫可表示，庫克郡的這項方案將重塑民眾對於政府援助的看法，並藉此引領美國各地以保障收入運動為榮。

庫克郡保障基本收入計畫預計今年秋季開始開放申請，申請資格必須是住在庫克郡的成年居民，且收入低於聯邦貧窮線的250%，每戶家庭僅允許一人提出申請，此外，在參與該方案後並抽中後，不准在領取每月補助的24個月期間，再參加其他類似計畫的援助，凡住在芝加哥市或庫克郡郊區的居民，都可以提出申請，但將以郊區為主要中選範圍。

所有的申請都必須透過電腦送件，有關這項計畫的詳細信息，可查詢www.engagecookcounty.com/promise。

搶先一步推出的芝加哥市保障基本收入計畫已經在13日截止收件，該方案吸引至少10多萬民眾參加抽獎，芝市將抽出5000位幸運者領取為期一年的每月500現金補助，相關進度可查詢官網：https://reurl.cc/GxjpdG。

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