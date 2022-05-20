染疫升至高風險？ 芝城專家看法不一

庫克郡與芝加哥市衛生官員雖對病毒傳播風險預測有不同看法，但均表示不會恢復口罩令，目前室內公共空間很多民眾摘下口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管新冠感染病例穩定增加，但染疫住院人數上升仍然緩慢，庫克 郡衛生局局長魯賓(Rachel Rubin)說，她覺得該郡的社區傳播病毒率，不太可能被聯邦疾病防治中心(CDC)升至「高度」風險。不過，芝加哥 衛生局局長亞瓦迪相對沒有如此樂觀，她預測，庫克郡的傳播風險在未來幾周可能會惡化。至於口罩 令會不會恢復，兩人則均表示不確定。

根據聯邦疾病防治中心的數據，庫克郡、芝加哥市以及伊利諾州其他22個郡縣，目前的病毒傳播風險都在「中度」，也就是說老家以及免疫功能不全者，只要進入公共室內空間，就應該戴上口罩。

依照CDC的防疫指南，一旦傳播風險升到「高度」時，不論年齡或免疫功能好壞，所有人在室內都將建議全部戴上口罩，魯賓說，上波的疫情高峰沒有出現上述現象，她也不預期恢復戴口罩的情況短期內不會發生。

庫克郡衛生局聲明指出，目前庫克郡郊區一帶的染疫人數正在增加中，但其他染疫住院及新冠患者所占用的醫院床位數目，雖有增加但仍維持在低水平，這也意味著庫克郡不太可能達到「高度傳播」的門檻。

每十萬居民中持續七天每天新增染疫人數超過200位時，社區傳播病毒風險列為「中等」，現階段庫克郡七天平均新增病例約338個。一旦每十萬居民的七天平均染疫住院人數超過10人，或是該郡總醫院病床數中，新冠患者占用了其中至少一成時，該郡的傳播風險就會提高，現在庫克郡的這兩項數據分別為七人、2.5%。

亞瓦迪對此則有不同看法，她說，庫克郡在未來幾周內，社區傳播風險可能就會升到「高度」，但即使這樣，芝加哥市暫時不會考慮恢復口罩令，除非醫療能量告急時，才可能評估重新要求公眾戴口罩。

伊州到17日晚間為止，共有1083名新冠患者住院，與今年1月份有7300多人住院的Omicron傳染高峰期相比，仍然算低。

芝加哥染疫住院患者比上個七天周期增加了10%，不過與伊州一樣，還是比上一波疫情高峰時低了許多，根據芝衛生局統計，芝加哥人還有19%未施打新冠疫苗。