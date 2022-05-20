中西部首州 伊利諾通過禁「幽靈槍」法案

伊州州長普立茲克(前)簽署通過禁止使用幽靈槍法案。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克18日簽署一項新法，將所有沒有標紀的「幽靈槍」(ghost guns)列為非法槍枝，伊州 也因此成為中西部為一禁止這類武器的州。

總統拜登與司法部上個月才公布了「幽靈槍」的新規定，該法令定義幽靈槍為「可以在15分鐘內組裝完畢，且沒有序號，基本上無法追蹤的槍枝」。伊州法律要求包括3D打印的槍枝，都必須標上序號。

芝加哥 市市長萊特福特、芝警局局長布朗等人都出席了簽署儀式，普立茲克在簽署法令前表示，不應該讓孩子組裝AR-15就像組裝玩具卡車一樣容易，此外，他特別提到，家暴罪犯不應該使用3D打印機所製造的槍枝來逃避犯罪審查，他說，新法將禁止幽靈槍與其他非法槍枝的使用，進一步保護家庭與社區的安全。

新法即日起施行，根據這項法律，在法律生效後的180天內，擁有槍枝者必須將槍枝打上序號，任何攜帶無序號槍枝或組合槍枝盒的人，都屬於違法，初犯判處A級輕罪，再犯則是三級重罪。

普立茲克說，去年全美有超過兩萬把幽靈槍捲入刑事調查案件，比2016年飆升了十倍。

伊州執法部門在5月初時，才從橡樹公園河森林高中的一名青少年手中，查獲一把自製槍枝；芝加哥警局也在上周市中心的暴力案件中，查獲一名10多歲的青少年攜帶幽靈槍；伊州警察 廳說，日前一宗劫車案的逮捕行動中，於嫌犯身上發現幽靈槍。

萊特福特表示，幽靈槍的擴散等於容許暴力，她全力支持打擊幽靈槍。

伊州警察廳主任凱利(Brendan Kelly)說，他的部門在2020年查獲63把幽靈槍，2021年激增三倍至180把，而今年至今，該部門已經查獲多達164把幽靈槍，「罪犯已經發現這種最廉價且最方便取得槍枝的途徑，因此案件每年幾乎以倍數增加」，他說，隨著這些自組槍枝的日益精進，不僅是一般手槍，包括AR-15s火力強大的槍枝都已十分普遍，因此盡早採取行動遏止非常重要。