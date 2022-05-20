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芝城看板／華聯會28日慶祝亞太裔傳統月

芝加哥訊

為慶祝亞太裔傳統月，大芝加哥地區華僑華人聯合會與美中餐飲業聯合會、芝加哥25區區長盧漢士辦公室、庫克郡警長辦公室及伊州國會議員戴維斯(Danny Davis)辦公室等，在28日上午11時，攜手推出為「振興華埠 改善治安」為主題的大芝加哥地區亞裔傳統月慶典暨我愛唐人街活動。此次活動旨在宣傳亞裔月，促進社區治安改善，以歌舞表演、武術表演，書法、繪畫、剪紙藝術表演等多種形式弘揚中華文化，同時帶動華埠人潮，重振華埠經濟。進一步詳情，可洽鄭征(630)667-3183、汪興無 (847)340-9298、胡曉軍 (312)405-3155。

華博館21日推出華裔藝術家個展

●芝加哥美洲華裔博物館(CAMOC)「焦點系列」第二個展覽，將聚焦藝術家Nicole Leung。屆時將展出她的特定場地作品「無題(Nicole Leung 太美國化也太中國化)」。博物館將在21日下午3時至6時舉行開幕式，Leung為華裔第二代，她通過對博物館空間本身的操縱，故意阻撓觀眾進入展覽空間的能力，並以在空間中體驗文字模仿一種因無法完全認同及歸屬單一文化而帶來的流離失所感，該展覽將展至7月2日；華博館目前開放時間為每周三、周五上午9時30分至下午2時，周六和周日則從上午10時開放到下午4時。詳情可查詢：www.ccamuseum.org。

芝加哥 華埠 博物館

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