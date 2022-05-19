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明州台灣線上圖書館 漢字園遊會人氣旺

記者陳曼玲／明尼蘇達州報導
台灣線上圖書館(Taiwan Online Library)日前在聖保羅市的克羅斯比農場地區公園(Crosby Farm Regional Park)舉辦「漢字園遊會」，吸引了華洋民眾一百多人參加。 (記者陳曼玲／攝影)
台灣線上圖書館(Taiwan Online Library)日前在聖保羅市的克羅斯比農場地區公園(Crosby Farm Regional Park)舉辦「漢字園遊會」，吸引了華洋民眾一百多人參加。 (記者陳曼玲／攝影)

明州不久前還陰冷飄雪，近日終於迎來氣候溫和的晴天，台灣線上圖書館(Taiwan Online Library)正好在聖保羅市的克羅斯比農場地區公園(Crosby Farm Regional Park)舉辦「漢字園遊會」，吸引一百多位華洋人士參加，精彩活動還讓許多到公園散步的民眾駐足，更顯人氣暢旺。

台灣線上圖書館館長蔡玉茂說，往年的漢字節活動比較專注於漢字的解說與欣賞。但由於疫情期間只能舉辦線上活動，在疫情趨緩後，今年漢字節活動恢復實體登場，並特別選在戶外以園遊會的形式推出。

現場除了陳列漢字書籍供大家借閱外，還準備了許多台灣小吃、美食，包括免費提供每個參加者品嚐茶葉蛋與冬瓜茶。義工王昱翔、游子玲夫婦和許思怡、Chris Campbell夫婦兩家共煮了230個茶葉蛋，打開鍋蓋時飄來一陣茶香，令人垂涎三尺。

魏晉文在前一晚用冬瓜糖熬煮冬瓜茶，帶來台灣夏天的好味道。陳妙盡和兒子陳其文製作車輪餅，之前先在家把麵糊調好，並且自己熬製紅豆餡，烤出來的餅外皮酥脆、吃得到紅豆粒的內餡甘甜，吃過的人都讚不絕口。

即將啟程到台灣擔任宣教士的蔡建哲(Jake Jaderston)蔡意雲 (Karissa Jaderston)夫婦，當天演出中文歌曲。從3M公司退休的容樹禾和妻子王敏芬示範寫書法；吳孟軒帶大家學剪紙；王昱翔、游子玲用糯米粉教搓湯圓寫漢字；另外有12生肖刺青貼紙、台灣僑委會提供的紙燈籠，讓大人小孩都玩得不亦樂乎。

另外，施建德和司徒曉昉夫妻經營的「明州美饌」提供台灣烤香腸，現場飄來陣陣蒜味豬肉香氣，吸引人群排隊品嚐；一旁的棉花糖機不停飛出棉絮般的藍色糖絲，吸引許多小孩拉著父母前往購買。

活動中的圖書借閱與寫書法受到歡迎。(記者陳曼玲／攝影)
活動中的圖書借閱與寫書法受到歡迎。(記者陳曼玲／攝影)
好吃的茶葉蛋。(記者陳曼玲／攝影)
好吃的茶葉蛋。(記者陳曼玲／攝影)

明州 疫情 圖書館

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