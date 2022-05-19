伊州新法 打砸搶零售店罪行加重

針對屢屢發生的有組織搶劫與偷竊零售店行為，伊利諾州州長普立茲克日前簽署一項新法，新通過的法律規定，如在知情的情況下參與盜竊價值300元及以上商品者，將以三級重罪提控。

在芝城 郊區購物中心、芝加哥市區密西根購物大道的多家高檔商店，陸續發生砸搶盜竊事件後，普立茲克日前簽署一項法案，將對零售業的犯罪份子，實施更嚴歷的懲罰，普立茲克說，「此類行為不但關係社區安全，更是為了防止犯罪軍事化，及避免商業區因此有更多店面空置。」

普立茲克說，此項新法並不是針對一些低收入 家庭的父母，也不是針對欠缺思考而犯罪的孩子，「這類行為是一種產值高達數十億的有組織犯罪行業所為，這些不法份子在進行盜竊後，將這些商品轉售市場獲利」。

伊州零售商 協會(Illinois Retail Merchants Association)的代表萊斯(Chauncey Rice)說，這類突擊偷竊搶劫行為，不僅讓零售店員工、顧客身陷危險之中，而且還嚴重影響了當地政府、州府的稅收收入」。

新法還規定，參與盜竊一家或多家零售商品者，將被判二級重罪，且將面臨更長時間的監禁。此外，該法律將允許檢察官起訴跨郡零售盜竊、販賣贓物的犯罪者。

支持新法的州參議員希爾頓(Suzy Glowiak Hilton)說，遏止零售犯罪，首先必須支持執法，追究嫌犯責任，並加強銷售贓物的難度。