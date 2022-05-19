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芝城機場航班量 恢復速度落後其他城市

特派員黃惠玲／芝加哥報導
以芝加哥歐海爾機場為運輸樞紐的美航表示，芝城航班的復甦比不上其他城市。(特派員黃惠玲／攝影)
以芝加哥歐海爾機場為運輸樞紐的美航表示，芝城航班的復甦比不上其他城市。(特派員黃惠玲／攝影)

美國航空公司(American Airlines)與凱悅飯店(Hyatt Hotels)表示，依照航班的飛行數量及酒店房間住宿率等數據評估，芝加哥在新冠疫情後的恢復過程，落後於其他美國大城市。

以芝加哥歐海爾機場為主要運輸樞紐之一的美航執行長伊索姆(Robert Isom)說，芝城的運輸力仍低於平均水平；凱悅酒店執行長霍普拉馬吉安(Mark Hoplamazian)表示，芝加哥上班族返回辦公室的情況也不如預期，他說，國際旅行放緩，加上芝城旅遊市場很大程度的仰賴大型會議，都是造成該市旅遊復甦速度緩慢的原因。

在酒店市場方面，霍普拉馬吉安說，目前訂房的主力為公司行號，這些顧客預約了房間作為企業集會之用，他預計到今年年底，芝城酒店市場的團體旅遊將可恢復到疫情水平，他表示，酒店將以吸引商務旅客多留幾天觀光為促銷重點。

伊索姆也說，趁著出差工作時，在當地多留幾天觀光的「商旅模式」(Bleisure)，是時下的新趨勢。

不過，無論酒店業或航空業，均面臨「人力短缺」問題，伊索姆說，疫情前航空業缺飛行員就已經是迫在眉睫的問題，疫情爆發後，因為飛行員退休與招聘、培訓受限，更使缺人情況惡化，他表示，美航約有150班的小型飛機因此被迫停飛。

霍普拉馬吉安說，酒店在招募技術與科技方面的員工遇到很大困難，「因為很多人都轉向亞馬遜、Salesforce這類科技公司」，導致酒店人力面臨劇烈競爭。

今年夏季美航還將出現另一個營業障礙，那就是波音無法如期交付新飛機訂單，「這些新飛機原本將作為增加國際航線之用」。由於歐海爾機場正在進行大規模擴建，而美航也必需支付相應資金，伊索姆說，「我們非常需要更多的乘客，才能承擔越來越重的成本」。

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