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芝市中心犯罪頻發 衝擊旅遊市場復甦

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥千禧公園所在的環區，近日治安事件頻傳。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥千禧公園所在的環區，近日治安事件頻傳。(特派員黃惠玲／攝影)

經歷新冠疫情低潮的芝加哥酒店、餐館及旅遊業者，原本正積極迎接疫情後取消嚴格防疫的第一個夏天旺季，然而芝加哥市中心接連發生槍擊事件，顯然已經對芝加哥旅遊市場帶來衝擊。根據統計，芝城酒店的住房率，仍遠遠落後於紐約、波士頓等大城市的表現。

伊利諾州酒店協會(Illinois Hotel and Lodging Association)主席賈克伯森(Michael Jacobson)說，如果酒店業無法振興，芝加哥經濟就很難復甦，「因此趕緊想辦法遏止犯罪繼續發生，才能解決現狀問題。」

芝加哥的夏季是每年最多遊客的時期，無論是密西根湖的波光粼粼、千禧公園的美麗景象，或是藍調音樂節、同性戀驕傲大遊行、海軍碼頭的煙火等，都吸引數以萬計的遊客前往朝聖。

然而上周末一起發生在千禧公園大鋼豆前的聚眾鬥毆，甚至有16歲少年當場遭槍殺，以及大通大樓(Chase Tower)地標建築前，青少年跳上汽車破壞等事件，都讓芝城旅遊市場蒙上陰影。

根據警方數據，芝市中心環區(Loop)的犯罪案件數，年初至今已經接近歷史最高紀錄，賈克伯森說，業界目前面臨的主要市場阻力是「公共安全」，在連續治安事件傳出後，「很不幸的我們已經開始看到遊客取消未來幾周或幾個月後的酒店房間預定」，更令人擔心的是，甚至一些會議紛紛取消早排定在芝城舉辦的行程。

賈克伯森表示，儘管芝加哥酒店市場在防疫措施鬆綁後逐漸復甦，但比起紐約、洛杉磯等其他城市，酒店房間的住房率表現仍明顯落後，他說，根據統計，從5月1日到7日間，全美酒店住房率最高的十大城市中，芝加哥以57.5%墊底，高居第一名的紐約市，酒店住房率達77.6％。

其他第二到九名的城市，依序為波士頓(74.1%)、達拉斯(72.8%)、華盛頓(72%)、亞特蘭大(71.1%)、洛杉磯(68.2%)、奧蘭多(67.5%)、舊金山(66.1%)、新奧爾良(63.7%)。

賈克伯森說，芝城與其他城市的復甦度相比，落後程度正在慢慢拉大，「擔憂公共安全，是這波旅遊市場受到影響的主因之一」，他提到，幾乎每個周末在市中心發生數百人聚眾破壞的事件，「是一個恥辱，必須解決」。

芝市長萊特福特剛提出新的解決措施，那就是每周四到周日傍晚6時以後，未成年人如無家長或大人陪伴，不准進入千禧公園，芝加哥環區聯盟(Chicago Loop Alliance)執行長愛德華斯(Michael Edwards)說，希望此舉是保障環區安全的起點，因為遊客無法感到安全的話，就不會回到芝城觀光，那將對整個城市經濟發展產生嚴重傷害。

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