芝加哥美洲華裔博物館《焦點系列》聚焦第二位當地藝術家

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芝加哥 美洲華裔博物館 （CAMOC）宣布，《焦點系列》第二個展覽將聚焦藝術家 Nicole Leung。屆時將展出 Leung 的特定場地作品《無題（Nicole Leung 太美國化也太中國化）》。開幕活動將在中部時間5月21日下午3時至6時舉行。展覽將由2022年5月21日持續到7月2日。

作為美國第二代華裔，Nicole 通過對博物館空間本身的操縱，故意阻撓觀衆進入展覽空間的能力，並（以在空間中體驗文字來）模仿一種因無法完全認同和歸屬單一文化而帶來的流離失所感，以探索其所屬一代離散經歷中的包容和排斥的概念。這種自我評估的投射，旨在促使觀衆從新考慮他們在芝加哥和美國各地跟中國文化傳承的關係，因爲這種關係常常被忽視、過度概括並推至我們視野的邊緣。

藝術家Nicole Leung出生在紐約皇后區，目前居住在伊利諾伊州芝加哥。Leung 近期從芝加哥哥倫比亞學院獲得藝術學士學位。其作品改變了空間和相互關係的動態，並認爲我們所相信的角色和環境是生命所固有的。

《焦點系列》是芝加哥美洲華裔博物館展示本地新晉和中生代華裔藝術家作品的新項目。本系列由摩拉爾製作（Molar Productions）的李煥庭所策展。李煥庭是一名多媒體藝術家、獨立策展人、作者，并在芝加哥藝術學院（SAIC）和哥倫比亞學院（Columbia College）授課。本項目面向我們的社區以及芝加哥更多的觀眾，旨在介紹、推廣、和慶祝美國華人不同的藝術願景和經驗，並聚焦和反思我們同當代視覺文化的關係。今年三月，本系列首場《謝孝真個展：麻將和餃子》展示了謝孝真的陶瓷和影像藝術作品。到場觀眾需要在室內佩戴口罩。感謝您的配合。

芝加哥美洲華裔博物館成立於2005年，是一家501(C)(3)非營利機構，致力於推動對美洲華裔文化的欣賞及其作為美國史料重要組成部分的貢獻，並通過展覽、教育和研究來保存主要位於中西部地區的美洲華裔的過去、現在和未來。芝加哥美洲華裔博物館目前開放時間為週三和週五上午9點30分至下午2點，週六和週日上午10點至下午4點。華埠博物館基金會 美洲華裔博物館 —李秉樞中心 238 W. 23rd Street, Chicago, IL 60616 Tel: 312-949-1000 Fax: 312-949-1001 www.ccamuseum.org.