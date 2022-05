福興銀行芝加哥南華埠分行.

總部位于芝加哥 西郊的福興銀行(International Bank )是一家與華人 社區共同成長的銀行,也是一家真心服務華人社區的銀行。福興銀行因業務發展迅速,芝加哥南華埠 分行誠聘銀行客服,要求中英文表達,大學教育,良好服務精神,歡迎有意者到分行遞交簡歷或上網 ziprecruiter.com. 申請。福興銀行是芝加哥本地發展起來的規模最大的華資銀行 International Bank of Chicago is an equal opportunity employer。