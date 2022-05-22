經文處副處長李唯誠及商賈官紳 出席佛光三十影像展剪綵儀式

與會大眾與貴賓們合影(全體大合照)。

國際佛光會芝加哥 協會,慶祝國際佛光會30週年影像展開幕典禮暨「話說佛光會」論壇，邀請駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠，華僑文教中心主任劉綏珍，美國華人 華僑聯合總會伊州分會陳嘉釗會長等貴賓於5月14日出席剪綵隆重揭幕儀式。

住持永嘉法師在致詞開示中，也簡介國際佛光會成立的緣起、發展及展望。影像展涵蓋國際佛光會成立30年的成果及芝加哥協會舉辦的佛學講座、社區活動、文化活動、多元宗教等活動記錄。李唯誠副處長在會後表示恭祝盛會的圓滿，在參觀了影像展後高度讚賞國際佛光會以及芝加哥協會在這30年中為實踐佛光山”四大宗旨“所取得的卓越成就。

『話說佛光會』論壇, 由歷屆會長與副會長們分享共學過程。從“緣起” 、“從無到有”、“有您真好”，繼而“奮起飛揚”為主題，見證佛光會的歷史。汪良峰顧問首先向大家介紹參加國際佛光會世界總會在洛杉磯 成立的經歷，見證了佛光會從無到有及芝加哥協會的成長過程。黃于紋督導深情的講述自身的從無到有，建立道場的從無到有，以及自己學佛的從無到有，其中學習及實踐六度波羅蜜的體會。

林采菱前副會長，現任第一分會會長也向與會大眾講述參加2006年星雲大師來芝加哥主持三皈五戒的盛舉以及早期參加芝加哥禪淨中心的經歷。深感創會艱辛，十分感恩。

陳涵前會長向與會者回憶了創建過程及作為第一任協會會長的經歷。深感來之不易，感恩佛陀保佑。祝佛光普照三千界，法水常流五大洲。

馮錦秀前會長感言她當時參加佛光會的時候自己才是青年而現在已是中年。在歷任法師的帶領下，在參加協會的活動中以及後來擔任會長的過程中，深覺其膽識及智慧皆來自大師的傳授，實是能量滿滿!

王彬前會長透過視頻與大家分享他參加佛光會的感想。認為佛光會使得佛法生活化，讓三好運用在生活中。佛光會提供了大家即修福又修慧的平台。他感慨道：”感謝佛光會，有您真好“。

王彬馨，芝加哥佛光青年分團籌備會負責人，表示從小跟隨父母親來道場，讓她明白了”佛教需要青年，青年需要佛教“這句話的重要性。

周邁平會長回顧了他在擔任會長六年的經歷和體會：只要發心，佛菩薩會派義工菩薩來共同成就，也會有龍天護佑，平安吉祥。一個念頭，一個發心，你若是努力去做，因緣具足，成功是必然的。 “欲成佛門龍象，先做眾生馬牛”。

第三分會會長杜堡惜也表示感謝歷任法師們的艱辛創業，以及佛光會為我們提供的解行並重，福慧雙修的平台。特別是自從去年成立三個分會及一個英文分會后，各種豐富多彩的活動更是倍層出新，充分展現了佛光會的魅力和生命力。

從台灣來探親旅遊的鳯山講堂義工葉金麟師兄及同修林艷鴻表示，有幸參加論壇，從而了解到海外道場弘法的艱困，更佩服佛光人傳揚『人間佛教』堅毅不拔的精神。最後盛會就在一首“四海都有佛光人”的歌聲中圓滿。(人間社孫偉銘供稿)。