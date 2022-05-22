佛光山慶祝開山56週年 全球同步抄經修持

芝加哥佛光協會王克英副會長帶領太太倪碧琳及兒女一起抄經(一男二女都是傑出青年團員)。

爲了慶祝佛光山開山56週年， 芝加哥 佛光山道場已於本月十六日下午6點參加全球同步抄經修持，近三十位的佛光人在住持永嘉法師和監寺有恆法師的帶領下，在家著海清搭縵衣， 端身正坐淨心專注的抄寫心經，心中默念經文， 思維法義， 將經文深印在阿賴耶識，行在日常生活當中。

星雲大師開示，誦經是修行，寫經也是一樣， 如同練字讀書一樣，多念就會背誦，印入八識田中，寫經抄經如同在心上烙印， 烙印多了，即心即佛！大師在抄經聞法者的祈願文中為抄經者祈福， 祈求佛陀幫助大家獲得禪悅法喜， 心開意解；人人實踐佛陀法義， 奉行佛陀教誨， 透過抄經聞法讓身邊的親朋好友同霑法喜共享法樂， 一起來浄化人心,美化社會。芝加哥協會副會長王克英帶領同修碧琳師姐和三位兒女一起抄經， 大女兒彬馨，同時也是芝加哥青年分團的召集人分享:抄經能夠清淨身心，是一件很棒的修持，尤其是和父母弟妹全家人一起抄經， 更是難得，法喜充滿!

抄經是佛教的修行法門之一， 也是對法寶的一種供養，星雲大師說【抄經不同於一般書法 ， 每一步驟皆是修行，專注於抄寫佛經， 沒有妄念與煩惱】。第三分會會長杜堡惜,同修孫醫師和女兒孫源源，每年都一起參加抄經， 她分享抄經猶如打坐一般，每抄完一次， 身心靈又清淨一分，集中力又加強了一些。

佛光山住持心保和尚闡述心經是般若空性的智慧，是般若經典精華所在。 我們在世間若太執著於有，則不想放棄；學佛上若太執著於空性，則否定一切； 兩者皆不可取， 中道才是最好的智慧。 緣起中道義，是祛除兩邊， 如同心經中的不生不滅，不垢不淨， 不增不減。 學佛上也是一樣， 不執著於有，也不執著於空， 在現實生活上才能自在。感謝佛光山舉辦全球同步抄心經， 讓我們找到般若智慧精華， 有了般若智慧才能成就佛道。抄經功德回向給社會，團體， 國家一切平安吉祥。芝加哥協會理事崔萍燕分享， 藉著抄經可以攝受安頓清淨自己的這顆心，向覺者學習行深般若波羅密多，體悟緣起中道的究竟義， 以及不生不滅的涅槃境。