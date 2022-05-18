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華諮處慈善晚會 回顧金素玲精彩人生

黃惠玲
伊州州眾議員馬靜儀(左二)與出席華諮處晚會嘉賓。(高潔／攝影)
伊州州眾議員馬靜儀(左二)與出席華諮處晚會嘉賓。(高潔／攝影)

華人諮詢服務處日前在「周氏兄弟藝術中心」(Zhou B Art Center)舉辦春季社交慈善晚會，這場以「為社區及美食歡慶」(A Celebration of Community and Cuisine)的活動，由食品公司Flying Food Group已故創辦人「金素玲基金會信託(Sue Ling Gin Foundation Turst)贊助，當天活動中，並回顧了這位傳奇女企業家的精彩人生，以及與華諮處的深厚情誼。

包括伊州華裔州眾議員馬靜儀、11區區長李慧華、25區區長盧漢士等300多位嘉賓，出席了該次晚會。

周氏兄弟藝術中心的負責人周大荒(中)說，當年他們兄弟到芝加哥，幸虧有華諮處給予援...
周氏兄弟藝術中心的負責人周大荒(中)說，當年他們兄弟到芝加哥，幸虧有華諮處給予援助，才有機會在美國立足。(高潔／攝影)

Flying Food Group現任總裁卡頓(David Cotton)在活動中表示，金素玲為芝加哥早期最知名的少數族裔婦女企業家，她超強的商業能力與出色的管理技術，使Flying Food從無到有。

11區區長李慧華(左三)出席華諮處晚會。(高潔／攝影)
11區區長李慧華(左三)出席華諮處晚會。(高潔／攝影)

金素玲的父母在1920年代從廣東移民美國，定居在芝城郊區奧羅拉市(Aurora)，金素玲在1941年出生，當時她的父母在當地開了唯一一家中餐館，從小就對未來有野心的她，離開奧羅拉到芝加哥尋求機會時，還曾在當時最熱門的「兔女郎俱樂部」(Chicago Playboy Club)當過戴上兔子耳朵賣雞尾酒的女服務生。賺了一些錢後，金素玲開始走上創業之路。

1982年的某一天，金素玲從中途機場搭機前往華府途中，在機上咬了一口早餐，發現一半竟都還是凍的時，開啟了她創辦Flying Food集團的契機，之後更成功成為知名空廚公司。

Flying Food集團總裁卡頓說，將承繼金素玲遺願，繼續與華諮處合作提供各種...
Flying Food集團總裁卡頓說，將承繼金素玲遺願，繼續與華諮處合作提供各種服務及援助。(高潔／攝影)

卡頓說，金素玲與華諮處已故總裁黃羅瑞雄在1979年相識相知，金素玲之後非常支持華諮處的各項服務，尤其是烹飪培訓課程，卡頓表示，Flying Food Group將秉承金素玲的理想與遺願，一如既往的支持華諮處。

Flying Food集團已故創辦人金素玲。(公司官網)
Flying Food集團已故創辦人金素玲。(公司官網)

周氏兄弟藝術中心的周大荒說，當年他們周氏兄弟也是得到華諮處的援助，才有機會在芝加哥立足，他們永遠感激華諮處、特別是已故總裁黃羅瑞雄的鼎力相助。

華諮處董事局主席陳詠蘭(Bonnie Fong)則向嘉賓介紹華諮處多項新服務項目，包括針對亞太億的數據中心「Change Insight」。此外，華諮處也成立了「反亞裔仇恨中心」，教育推廣與落實消彌族裔歧視與偏見。

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