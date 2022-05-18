創歷史 芝議會通過首個亞裔多數區

11區區長李慧華(前右三)說，亞裔多數選區明年市級選舉結束後生效，前右一為推動亞裔多數區最力的華埠更好團結聯盟創辦人陳增華。(華埠更好團結聯盟提供)

芝加哥 市議會16日以43：7的票數，通過最新選區地圖，這份由16個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區、一個非裔相對多數區組成的新版地圖，還包括該市有史以來第一個亞裔 人口過半(50.97%)的「亞裔多數選區」，新地圖將在明年市級選舉結束後生效。

每十年重畫一次的芝加哥選區圖，在2020年人口普查結果公布後，市議會各族裔小組就開始密切籌畫爭取更多代表選區，其中人口減少的非裔議會小組(Black Caucus)與人口成長的拉美裔議會小組(Latino Caucus)，各自為保住原有的族裔多數區及擴大多數區而激烈角力，期間甚至相互揚言訴諸公投 ，否則絕不妥協。

由於新的選區地圖必須取得至少41位區長的支持，否則就必須在6月28日舉行全民公投，還好16日的投票結果，「芝加哥市議會法規委員會」(Rules Committee)改良版的「芝加哥聯合地圖」(Chicago United Map)，取得43張同意票，免去勞民傷財的公投。 芝市議會16日以43：7的票數，通過新版芝加哥選區圖。(華埠更好團結聯盟提供)

芝加哥市議會唯一一位華裔區長、11區的李慧華在新版地圖出爐後表示，「我們明年就會有一個亞裔多數區，這是一件不可思議的事情」，新的11區將納入原來畫在25區的華埠，這也意味著，華人聚居的橋港區、華埠商圈等地，都將成為同一選區，而不再像以往一般，被迫分散華裔選民力量。

李慧華也提到，新版地圖在明年市級選舉告一段落後生效，但如果華人於明年的區長選舉參與冷淡，就很難持續在芝市議會繼續保有華裔代表的機會。 11區區長李慧華(前左三)與華社代表在議會投票結束後交流。(華埠更好團結聯盟提供)

36區區長、市議會拉美裔小組主席維拉格斯(Gil Vellegas)說，「雖然我們沒有多拿到一個多數區，但我們盡力了。」

七位對新選區圖投反對票的區長，對於結果感到失望，15區區長羅沛茲(Ray Lopez)說，未來十年對許多社區來說都不容易，前進路途也將充滿艱難。