創歷史 芝議會通過首個亞裔多數區
芝加哥市議會16日以43：7的票數，通過最新選區地圖，這份由16個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區、一個非裔相對多數區組成的新版地圖，還包括該市有史以來第一個亞裔人口過半(50.97%)的「亞裔多數選區」，新地圖將在明年市級選舉結束後生效。
每十年重畫一次的芝加哥選區圖，在2020年人口普查結果公布後，市議會各族裔小組就開始密切籌畫爭取更多代表選區，其中人口減少的非裔議會小組(Black Caucus)與人口成長的拉美裔議會小組(Latino Caucus)，各自為保住原有的族裔多數區及擴大多數區而激烈角力，期間甚至相互揚言訴諸公投，否則絕不妥協。
由於新的選區地圖必須取得至少41位區長的支持，否則就必須在6月28日舉行全民公投，還好16日的投票結果，「芝加哥市議會法規委員會」(Rules Committee)改良版的「芝加哥聯合地圖」(Chicago United Map)，取得43張同意票，免去勞民傷財的公投。
芝加哥市議會唯一一位華裔區長、11區的李慧華在新版地圖出爐後表示，「我們明年就會有一個亞裔多數區，這是一件不可思議的事情」，新的11區將納入原來畫在25區的華埠，這也意味著，華人聚居的橋港區、華埠商圈等地，都將成為同一選區，而不再像以往一般，被迫分散華裔選民力量。
李慧華也提到，新版地圖在明年市級選舉告一段落後生效，但如果華人於明年的區長選舉參與冷淡，就很難持續在芝市議會繼續保有華裔代表的機會。
36區區長、市議會拉美裔小組主席維拉格斯(Gil Vellegas)說，「雖然我們沒有多拿到一個多數區，但我們盡力了。」
七位對新選區圖投反對票的區長，對於結果感到失望，15區區長羅沛茲(Ray Lopez)說，未來十年對許多社區來說都不容易，前進路途也將充滿艱難。
議會法規委員會主席哈里森(Michelle Harris)說，在選區問題方面沒有永遠的贏家，也沒有永遠的輸家，「我們必須推動芝加哥往前發展」，不過，對於納稅人而言，最大的好處就是這張獲得區長們妥協的地圖，至少省了好幾百萬元的公投經費。
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