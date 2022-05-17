芝亞裔社區 聚集華埠慶亞太月
2022年芝加哥亞裔傳統月慶典及華埠健康日在剛結束的周末於華埠廣場圓滿落幕，由芝加哥亞美聯盟、馬來西亞裔社區、美亞健康協會共同主辦的這場活動，推出來自中國、馬來西亞、泰國、印度、日本、韓國、印尼、越南等亞裔社區精彩節目，充分展現文化多元與豐富。
包括伊州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、Raja Krishnamoorthi，以及伊州州眾議員馬靜儀、伊州財長方仲華(Michael Frerichs)、芝加哥第25區區長盧漢士、11區區長李慧華、中國駐芝加哥總領事館副總領事邊志春，與州務卿懷特辦公室亞裔顧問委員會主席馬森柱等，均到場同慶。
兩位主辦單位負責人馬來西亞裔社區創始人鄭金光、美亞健康協會執行主任劉紅首先致歡迎詞，向參加慶典的政要、贊助商、社團和市民表示感謝。邊志春表揚亞裔族群在文化、經濟等領域對美國社區發展做出的重大貢獻。
馬靜儀、盧漢士及李慧華在活動中，鼓勵大家完成選民登記，積極參與投票；盧漢士並代表芝市長萊特福特頒發賀函給亞美聯盟主席鄭金光，肯定該組織對於保存芝城16個亞太裔社區豐富的文化與傳統的貢獻，此外，市長也讚揚美亞健康協會為民眾提供的多項健康服務。
當天會場在美亞健康協會及UIC醫學院等醫療機構合作下，推出多項健康服務，包括高血壓、糖尿、骨質疏鬆症、B型肝炎、心理健康資訊等。
演出節目則有粵劇、華埠「168健身舞蹈隊」舞蹈、南韓社區腰鼓舞、日本太鼓、黃河藝術團的民族舞蹈、泰國特色舞、希林藝術學校的小朋友歌舞等，馬來西亞小朋友的走秀，則是為整個活動畫下了一個完美的句點。
穿著大馬國旗縫製的大馬服飾，走貓步展現充滿異國風情的服裝秀，為2022年亞太裔傳統月慶典劃下完美的休止符號。
14日的唐人街幾乎所有的餐館都人滿為患，等待座位的老饕在餐館外排成長龍陣，華社各界看到再度興旺的唐人街，心裡都充滿了激動與感恩。
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