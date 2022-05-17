芝亞裔社區 聚集華埠慶亞太月

歌舞吸睛。(主辦單位提供)

2022年芝加哥亞裔 傳統月慶典及華埠 健康日在剛結束的周末於華埠廣場圓滿落幕，由芝加哥亞美聯盟、馬來西亞裔社區、美亞健康協會共同主辦的這場活動，推出來自中國、馬來西亞、泰國、印度、日本、韓國、印尼、越南等亞裔社區精彩節目，充分展現文化多元與豐富。 舞龍演出。(主辦單位提供)

包括伊州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、Raja Krishnamoorthi，以及伊州州眾議員馬靜儀、伊州財長方仲華(Michael Frerichs)、芝加哥第25區區長盧漢士、11區區長李慧華、中國駐芝加哥總領事館副總領事邊志春，與州務卿懷特辦公室亞裔顧問委員會主席馬森柱等，均到場同慶。 華裔社區出席踴躍。(主辦單位提供)

兩位主辦單位負責人馬來西亞裔社區創始人鄭金光、美亞健康協會執行主任劉紅首先致歡迎詞，向參加慶典的政要、贊助商、社團和市民表示感謝。邊志春表揚亞裔族群在文化、經濟等領域對美國社區發展做出的重大貢獻。 亞美協會工作人員。( )

馬靜儀、盧漢士及李慧華在活動中，鼓勵大家完成選民登記，積極參與投票；盧漢士並代表芝市長萊特福特頒發賀函給亞美聯盟主席鄭金光，肯定該組織對於保存芝城16個亞太裔社區豐富的文化與傳統的貢獻，此外，市長也讚揚美亞健康協會為民眾提供的多項健康服務。 華裔社區出席踴躍。(主辦單位提供)

當天會場在美亞健康協會及UIC醫學院等醫療機構合作下，推出多項健康服務，包括高血壓、糖尿、骨質疏鬆症、B型肝炎、心理健康資訊等。 168健身隊演出。(主辦單位提供)

演出節目則有粵劇、華埠「168健身舞蹈隊」舞蹈、南韓社區腰鼓舞、日本太鼓、黃河藝術團的民族舞蹈、泰國特色舞、希林藝術學校的小朋友歌舞等，馬來西亞小朋友的走秀，則是為整個活動畫下了一個完美的句點。

穿著大馬國旗縫製的大馬服飾，走貓步展現充滿異國風情的服裝秀，為2022年亞太裔傳統月慶典劃下完美的休止符號。 國會眾議員戴維斯(左二)與美亞協會劉紅(左一)、劉冏玲(右二)及馬來西亞裔社區創辦人鄭金光(右一)慶祝亞太裔傳統月。(主辦單位提供)

14日的唐人街幾乎所有的餐館都人滿為患，等待座位的老饕在餐館外排成長龍陣，華社各界看到再度興旺的唐人街，心裡都充滿了激動與感恩。