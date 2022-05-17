我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美CDC公布最新旅遊警示 台灣被列入「最高風險等級」

南加教會槍案／NFL球員悼主治醫師鄭達志：絕對英雄

疫情升溫 艾市學區恢復口罩令

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

位於芝加哥市北邊的艾文斯頓市高中學區(Evanston Township High School)16日宣布，由於該市的新冠社區傳播風險已經升級到「高等」(high)，因此即日起該學區恢復口罩強制令，凡該區幼稚園、小學與初中、高中學生與教職員，進入校園後必須強制戴上口罩。

根據該學區公告，無論學生、教職員有沒有施打疫苗，都必須戴口罩上學、上班，不過，艾文斯頓衛生局官員奧格博(Ike Ogbo)表示，該市目前仍不考慮恢復室內口罩令，但強烈建議居民無論是否接種疫苗，只要在公共場所室內空間，都應該要戴上口罩，他也提醒符合資格施打補強針者盡快前往施打。

艾文斯頓學區表示，13日起，該市的病毒傳播風險就從「中等」升級到「高等」，每十萬居民中，平均染疫人數超過200個，學區因此緊急決定從16日起恢復口罩令。

衛生局表示，學區五歲及以上居民的疫苗接種率達九成。

芝加哥與庫克郡現階段的社區新冠傳播風險，仍維持在「中度」，不過，庫克郡的艾文斯頓、史考基(Skokie)、橡樹公園(Oak Park)、史提克尼(Stickney)等市，則各自有自己的衛生局，不列入庫克郡衛生局的管轄範圍。

史考基65學區總監侯頓(Devon Horton)16日則發出公開信稱，強烈建議各校師生戴上口罩，特別是無法保持安全距離的情況下，部分感染案例高的學校或班級，則將會視情況要求師生戴口罩。

亞裔 口罩 芝加哥 學區 華埠 疫苗

上一則

芝城連日高溫 老人公寓3嫗疑熱死

延伸閱讀

疫情將進入「高風險」 亞當斯籲領自測盒、室內戴口罩

疫情將進入「高風險」 亞當斯籲領自測盒、室內戴口罩
陳朝暉家之女陳沛真 獲傑出表演者獎

陳朝暉家之女陳沛真 獲傑出表演者獎
與新冠共存…恢復口罩令變更難 費城恢復4天就取消

與新冠共存…恢復口罩令變更難 費城恢復4天就取消
金山聯合學區新總監 由海沃學區總監韋恩接任

金山聯合學區新總監 由海沃學區總監韋恩接任
偷900枚口罩轉賣 中校判10年2月 上訴被駁回

偷900枚口罩轉賣 中校判10年2月 上訴被駁回
洛縣華裔過半學區 獲常春藤等名校逾200份錄取通知

洛縣華裔過半學區 獲常春藤等名校逾200份錄取通知

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
一名德州男子潛入一戶民宅，遭女屋主開槍，命喪後院。(KSAT電視台)

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

2022-05-09 13:13

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次