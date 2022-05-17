疫情升溫 艾市學區恢復口罩令

位於芝加哥 市北邊的艾文斯頓市高中學區 (Evanston Township High School)16日宣布，由於該市的新冠社區傳播風險已經升級到「高等」(high)，因此即日起該學區恢復口罩 強制令，凡該區幼稚園、小學與初中、高中學生與教職員，進入校園後必須強制戴上口罩。

根據該學區公告，無論學生、教職員有沒有施打疫苗 ，都必須戴口罩上學、上班，不過，艾文斯頓衛生局官員奧格博(Ike Ogbo)表示，該市目前仍不考慮恢復室內口罩令，但強烈建議居民無論是否接種疫苗，只要在公共場所室內空間，都應該要戴上口罩，他也提醒符合資格施打補強針者盡快前往施打。

艾文斯頓學區表示，13日起，該市的病毒傳播風險就從「中等」升級到「高等」，每十萬居民中，平均染疫人數超過200個，學區因此緊急決定從16日起恢復口罩令。

衛生局表示，學區五歲及以上居民的疫苗接種率達九成。

芝加哥與庫克郡現階段的社區新冠傳播風險，仍維持在「中度」，不過，庫克郡的艾文斯頓、史考基(Skokie)、橡樹公園(Oak Park)、史提克尼(Stickney)等市，則各自有自己的衛生局，不列入庫克郡衛生局的管轄範圍。

史考基65學區總監侯頓(Devon Horton)16日則發出公開信稱，強烈建議各校師生戴上口罩，特別是無法保持安全距離的情況下，部分感染案例高的學校或班級，則將會視情況要求師生戴口罩。