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芝城連日高溫 老人公寓3嫗疑熱死

黃惠玲

芝加哥羅傑斯公園區(Rogers Park)一棟老人公寓「James Sneider Apartments)，14日傳出三名分別為68歲、72歲與76歲的女性住民陳屍公寓的事件，三名女性死亡前幾天，芝加哥正經歷異於往常的高溫氣候，老人公寓所屬的49區區長哈登(Maria Hadden)說，悲劇傳出前，就有公寓住民抱怨管理人員不開冷氣，房間內太熱。

根據氣象局資料，芝加哥11日(上周三)在芝加哥歐海爾機場氣象站測得最高溫達華氏90度，寫下1982年以來的同日最高溫紀錄，而高溫加上濕度高，導致全城都籠罩在異常的熱氣團中。

哈登說，在悲劇發生前的12日，就有人曾在社交媒體發文反應，公寓內非常悶熱，但公寓管理人員還是沒有開冷氣，僅在大樓的社交房安置了移動性的冷氣機，「住在那些房間裡，太熱了」，哈登在影片中表示，他也提到，會追究本來可以採取措施防止悲劇者的責任。

法醫辦公室還沒有公布三名死者的死因，但警方已經排除他殺。

這棟位於北羅傑斯大道7400號附近的老人公寓，是由拉美裔住房開發公司(Hispanic Housing Development Corp.)管理，該公司目前仍未提出說明。

該此致命事件後，越來越多民眾呼籲市府制訂「冷氣條例」，放寬現行依照日期打開冷氣設備的標準，市府回應表示，一旦對於建物有溫度過高現象，可立即撥打311求助。

芝加哥消防局說，到14日晚間，該棟大樓的溫度已經下降，冷氣也已經打開，消防局並對大樓所有房間的住民逐一檢查健康情況，還在該處設置了臨時的避暑巴士。

芝加哥 高溫 機場

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