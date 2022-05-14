芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 26歲男友也下落不明

布魯克森(右)與索特洛(左)雙雙在4月30日與家人朋友失去聯繫，索特洛至今下落不明。(芝警局)

芝加哥 警局表示，10日在密西根湖上發現的女浮屍，經家人11日證實，就是4月底行蹤成迷的芝加哥伊利諾大學(UIC)亞裔 女大生布魯克森(Natally Brookson，22歲)，其死因仍在調查；而布魯克森的26歲男友，就讀UIC研究所的索特洛(Daniel Sotelo)至今下落不明。

布魯克森在4月30日離開打工的盲人機構Friedman Place(N. Maplewood Ave. 5500號附近)後，就與家人朋友失去聯絡。警方後來在上周末發出尋人啟事，根據描述，亞裔的布魯克森，身高5呎2吋、體重110到130磅間，她住在Edgewater社區，為UIC心理系就讀大四學生，不過，UIC 稍後表示，布魯克森春季學期沒有註冊上課。

警方於10日傍晚在北喜來登路(N. Sheridan Rd.)5500號附近的密西根湖上發現一具屍體，經家人與朋友辨認，確定就是失蹤多時的布魯克森。目前布魯克森的屍檢尚無定論，因此仍不不清楚她的死因。

根據布魯克森好友發起喪葬費用募款的Gofundme網頁，布魯克森來自單親家庭，她成績一直很好，是羅斯福高中全校第五名畢業的高材生。

索特洛為UIC研究所有機化學系的應屆畢業生，他原本應該出席上周舉行的畢業典禮，索特洛的姊姊發現弟弟失蹤後，向警察 報案時提到，弟弟最近舉止怪異，「他好一陣子沒有與家人見面，而且不接家人電話」。的畢業典禮於上週末舉行。

有朋友說，曾在30日於紅線捷運羅斯福路車站附近見到索特洛，當時他朝北行進，據指出，他的室友把他送到了車站，然後索特洛告訴室友他要去北區，但沒有詳細說明。

警方呼籲民眾踴躍提供索特洛下落的線索，電話(312)744-8266。