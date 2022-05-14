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伊州醫院安全排全美27 西北只得C

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

根據一項最新的非營利機構Leapfrog集團醫院評級報告，伊利諾州醫院在安全方面的排名居全美第27位，而該州沃基根(Waukegan)一家醫院拿到最低的F分，芝加哥最負盛名的醫療機構- 西北紀念醫院也僅得C分。

整體而言，伊州有29%的醫院獲得A級的最佳評分，此比率與去年該機構秋天公布的評級差不多，該機構每年發布兩次報告，但若與去年首次報告相比，伊州醫院表現明顯變差，因為當時伊州排名居全國17位，有35％的醫院拿到A級分數。

非營利組織Leapfrog自2000年起致力推動患者安全和醫療公平、透明，並評比全國醫院系統的專業水平，該組織每年春季和秋季根據30多項指標，給全國醫院評出A到F的等級，指標包括醫療事故和錯誤、患者受傷或感染情況、是否有應急預案和風險管理策略等。

位於伊州沃基根市的維斯塔醫院(Vista Medical Center)在該項評級中拿到最差的F分，該醫院對此評分非常不認同，維斯塔醫院發出聲明稱，九個月以來，該醫院沒有出現任何院內感染的患者，且指該評分一些數據都是至少兩年以前的資料查。

芝加哥地區有五家醫院獲得D級評價，包括橡樹草原市的Advocate Christ Medical Center、Hazel Crest的Advoca南郊醫院，還有芝加哥的Advocate Trinity Hospital、Roseland Community Hospital，以及社區第一醫療中心(Community First Medical Center)。

芝加哥西北醫院以及羅耀拉大學醫院梅伍德(Maywood)分院，均只有拿到C級評分，西北上次的分數為B級；然而美國新聞與世界報導的評分報告中，西北已連續十年榮登伊州最佳醫院，西北對此發出聲明稱，醫院致力於提供高質量、安全、以患者為中心的醫療與護理，並感謝Leapfrog不斷努力為消費者提高信息實用性。

伊州 芝加哥 伊利諾州

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