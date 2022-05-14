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6款限量易開罐芝加哥水 免費送

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市推出六款易開罐水，將在夏季免費分贈民眾。(芝市府提供)
芝加哥市推出六款易開罐水，將在夏季免費分贈民眾。(芝市府提供)

芝加哥市市長萊特福特日前表示，將把芝加哥與密西根湖的純淨新鮮飲用水結合，推出名為「芝加哥水」(Chicagowa)的自有品牌易開罐飲用水，這些限量產品將在多處據點以及即將來臨的夏日活動中，免費分送民眾。

該罐頭將採用六種不同的設計，圖案均為當地藝術家創作，且與五大湖沿岸的城市豐富歷史結合，六種都將限量供應， 這些水將由芝加哥一家釀酒廠裝罐。

其中一罐的設計圖案是芝城著名熱狗美食坐在密西根湖上的船隻，還有一罐是以芝加哥最美的天際線為背景。

萊特福特說，「我上任之初就把確保公眾高質量飲用水列為重要任務」，這些新出品「芝加哥水」，將從夏季開始，在多個地點免費發送，包括Real Good Stuff Co.(701 N. Wells St., 1647 N. Wells St., 3548 N. Southport Ave.)、Wiener's Circle(2622 N. Clark St.)、Manny's自助餐館(1141 S. Jefferson St.)。

不過，市長推銷芝城高質量飲水的美意，卻受到部分環保人士批評，這些人稱，芝市還有數以萬計的民眾，仍然在使用鉛製水管來飲用密西根湖水，自然資源保護委員會(NRDC)指出，估計還有40萬個芝加哥家庭還在使用鉛管送水，而這些都還在購買瓶裝水飲用，該委員會說，市府應該協助這些用戶盡快解決飲水問題，而不是推出行銷急症致意味濃厚的「芝加哥水」。

芝加哥 芝城 美食

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