插畫家郭香宜 網路繪本描述母女情

台裔插畫家郭香宜應書店邀請,在網路上發表第一本個人撰寫並插圖的繪本「什麼都做,什麼都不做」(暫譯,Let’s do everything and nothing) (網路截圖)

台裔插畫家郭香宜(Julia Kuo)月前應書店邀請,在網路上發表第一本個人撰寫並插圖的繪本「什麼都做,什麼都不做」(暫譯,Let's do everything and nothing),內容有關一對母女相伴到處探險,讓疫情 期間哪裡都不能去的讀者也能一同上山下海神遊;母女回家後悠閒放鬆,什麼都不做,也是一種滿足。

去年剛結婚的郭香宜說,男性婚後仍多繼續喜愛的戶外活動,但女性則不然。因此計畫未來當母親的她,希望以此書鼓勵女性,做母親以後仍然可以帶著孩子探險。

郭香宜喜愛大自然,尤其熱衷戶外攀岩。她說在2019年與男友Albert爬雷尼耳山(Mt. Rainier)時,震懾於美麗的山景,心靈完全放鬆,當下就寫下此書的文字內容。

喜歡挑戰的郭香宜,認為當母親也是一種歷險。書中的插圖巧妙對調母女左右的位置,來暗示母親先帶領幼小的女兒去探險,等女兒長大後則陪伴母親一同出遊,這也是她未來的夢想。

郭香宜在南加州 長大,來自台灣的父母常帶著孩子們去國家公園,埋下她喜愛戶外活動的種子。幾年前和朋友去室內攀岩,之後加入課程挑戰戶外岩壁。她說握著繩子攀岩時,就是在「解決一條問題」,加上身體的鍛鍊,讓五呎高的她更有自信。

郭香宜單身多年,喜歡做很多事。幾年前找到另一半Albert,是個跟她個性相反的人,喜歡什麼都不做。兩人決定嘗試對方喜歡的活動,因此Albert跟著她接受體能訓練訓去爬山,她也跟著Albert去海灘度假。她覺得與心愛的人在戶外探險與在家平靜生活都充滿愉悅。

郭香宜在聖路易斯市華盛頓大學(Washington University in St. Louis)主修商業,但因興趣也選修很多藝術課程。但是她後來決定當自由插畫家,因此她大學畢業後搬到俄亥俄州 的克里夫蘭市,一邊在American Greetings卡片公司工作,一邊累積經驗。她除了為十多本童書插畫以外,還為報紙、網站、公司行號等繪製社論插畫、海報、書籍封面、商業廣告等。

有關郭香宜作品及相關信息,可上網:https://www.juliakuo.com