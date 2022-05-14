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插畫家郭香宜 網路繪本描述母女情

記者陳曼玲╱明尼蘇達州電話採訪報導
台裔插畫家郭香宜應書店邀請，在網路上發表第一本個人撰寫並插圖的繪本「什麼都做，什麼都不做」(暫譯，Let’s do everything and nothing) (網路截圖)
台裔插畫家郭香宜應書店邀請，在網路上發表第一本個人撰寫並插圖的繪本「什麼都做，什麼都不做」(暫譯，Let’s do everything and nothing) (網路截圖)

台裔插畫家郭香宜(Julia Kuo)月前應書店邀請，在網路上發表第一本個人撰寫並插圖的繪本「什麼都做，什麼都不做」(暫譯，Let's do everything and nothing)，內容有關一對母女相伴到處探險，讓疫情期間哪裡都不能去的讀者也能一同上山下海神遊；母女回家後悠閒放鬆，什麼都不做，也是一種滿足。

去年剛結婚的郭香宜說，男性婚後仍多繼續喜愛的戶外活動，但女性則不然。因此計畫未來當母親的她，希望以此書鼓勵女性，做母親以後仍然可以帶著孩子探險。

郭香宜喜愛大自然，尤其熱衷戶外攀岩。她說在2019年與男友Albert爬雷尼耳山(Mt. Rainier)時，震懾於美麗的山景，心靈完全放鬆，當下就寫下此書的文字內容。

喜歡挑戰的郭香宜，認為當母親也是一種歷險。書中的插圖巧妙對調母女左右的位置，來暗示母親先帶領幼小的女兒去探險，等女兒長大後則陪伴母親一同出遊，這也是她未來的夢想。

郭香宜在南加州長大，來自台灣的父母常帶著孩子們去國家公園，埋下她喜愛戶外活動的種子。幾年前和朋友去室內攀岩，之後加入課程挑戰戶外岩壁。她說握著繩子攀岩時，就是在「解決一條問題」，加上身體的鍛鍊，讓五呎高的她更有自信。

郭香宜單身多年，喜歡做很多事。幾年前找到另一半Albert，是個跟她個性相反的人，喜歡什麼都不做。兩人決定嘗試對方喜歡的活動，因此Albert跟著她接受體能訓練訓去爬山，她也跟著Albert去海灘度假。她覺得與心愛的人在戶外探險與在家平靜生活都充滿愉悅。

郭香宜在聖路易斯市華盛頓大學(Washington University in St. Louis)主修商業，但因興趣也選修很多藝術課程。但是她後來決定當自由插畫家，因此她大學畢業後搬到俄亥俄州的克里夫蘭市，一邊在American Greetings卡片公司工作，一邊累積經驗。她除了為十多本童書插畫以外，還為報紙、網站、公司行號等繪製社論插畫、海報、書籍封面、商業廣告等。

有關郭香宜作品及相關信息，可上網：https://www.juliakuo.com

俄亥俄州 加州 疫情

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