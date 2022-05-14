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大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動 5/21 舉行

本報芝加哥
華聯會盛邀大家共襄盛舉， 一起努力積極推動華人社區的繁榮發展，宣傳亞裔傳統文化月！
華聯會盛邀大家共襄盛舉， 一起努力積極推動華人社區的繁榮發展，宣傳亞裔傳統文化月！

為了慶祝亞裔傳統文化月， 弘揚亞裔文化和促進華人社區的蓬勃發展，大芝加哥地區華僑華人聯合會將協同美中業餐飲業聯合會，芝加哥第25區區長辦公室， 庫克郡警長辦公室，國會議員Danny Davis辦公室及芝加哥僑社將於5月21日（週六）中午11點在中國城華埠廣場 2133 S China Pl, Chicago, IL 60616 以“振興華埠，改善治安”為主題的大芝加哥地區亞裔傳統文化月慶典暨我愛唐人街活動。

此次活動旨在宣傳亞裔月，促進社區治安改善，以歌舞表演、武術表演，書法、繪畫、剪紙藝術表演等多種形式的活動弘揚中華文化， 為中國城增加客流，重振華埠經濟，共用亞裔月的喜慶。期待大家共襄盛舉， 一起努力積極推動華人社區的繁榮發展，宣傳亞裔傳統文化月！

此次活動連絡人：鄭 征(630)667-3183，汪興無 (847)340-9298，胡曉軍 (312)405-3155，何達權 (312）560-5706，朱萍萍 (630)863-1868，王濤（847）363-5990，吳灝 （630）881-4216，梁琨 （773）551-0498，陳 青 (312) 291-6328，張懷波(630）670-0954，劉穎斌(312)882-1996，余娉婷 (847)754-9957，容蔭寧 (630) 664-7885，李暢 (630) 873 0768，劉燁 (773)225-6513，郝志鵬 (224)628-9330，鄺一帆 (312)927-1801，王炎 (847) 620-9597。

亞裔 芝加哥 華埠

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接種新型冠狀病毒疫苗：慶祝 AANHPI 傳統月，致敬傳統、社區與家人 美國疾病控制與預防中心 (CDC) 與「同舟共濟」新冠肺炎公眾教育運動 (We Can Do This COVID-19 Public Education Campaign) 強調接種疫苗的重要性以及持續採取安全防護措施的必要性。

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