逾期伊州駕照、身分證 效期延至7月31日

伊利諾州務卿懷特(Jesse White)辦公室10日宣布，所有駕駛執照與身分證、學習駕照 的逾期日，將再延度延長到7月31日，以便讓民眾有更充裕的時間前往更換。

受到新冠疫情 影響，州務卿辦公室之前已經把所有駕照有效期，延長到3月31日，且言明將是最後一次延長，然而因為考慮到許多公眾仍然無法在期限內完成更新，所以決定再給大家多一點時間。

此外，該辦公室也將2021年12月1日或之後到期的「受限駕駛許可證」(Restricted Driving Permits, RDPs)的效期，也延到7月31日。不過，商業駕照(CDL)與商業學習許可證(CDL learner's permits)未包括在新的延長期限內。

懷特說，疫情期間，州務卿辦公室繼續以安全、負責任的方式為公眾服務，包括提供實體辦理各項業務，此外，由於許多民眾抱怨辦理駕照大排長龍，該辦公室推出在線預約，解決大批更換證照者湧入各監理站的問題。

州務卿辦公室也提醒民眾，真實身分證(REAL ID)的實施日為明年5月3日，如果有需要而計畫更換為真實身分證者，可直接查詢州務卿辦公室官網，網址：www.cyberdriveillinois.com。

州務卿懷特亞裔事務顧問委員會主席馬森柱說，為協助華埠 民眾更換駕照與身分證，該委員會將在6月9日上午10時到下午2時，在華埠希林藝術學院(2354 S. Wentworth St.)推出免費服務，首次申請身分證或更改地址者，需攜帶護照、綠卡或工卡，以及兩封最近三個月內的水電帳單或銀行對帳單；此外，該服務不接受75歲以上的駕照更換，也不接受真實身分證申請。