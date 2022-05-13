新車缺貨價飆 專家傳授成交訣竅

由於新車一車難求，專家建議「以舊換新」比較划算且容易成交。(pixabay)

一項新的研究顯示，80％的消費者近期購入車輛時，都支付高於建議售價或製造商建議的價格才有望成交，而即使你願意付高價，由於現階段供應鏈 青黃不接、芯片嚴重短缺，加上部分工廠仍因新冠病毒關閉，導致近期想要找到一輛新車困難重重。

一些車商乾脆直截了當告訴客戶，展示場上什麼車都沒有，最近計畫買車的麥古恩(Kevin McGurn)說，有的車商要求先繳定金，然後排隊等車，他表示，好不容易車商找到汽車 了，但售價卻高得離譜讓他猶豫不決。

麥古恩說，車商說他要的車子，必須比建議售價多付1.7萬，而且不能試駕，還要先繳定金，「我不確定這種情況下，我還要下手嗎？」

芝加哥 ABC第七新聞頻道報導，一封由消費者提供的車商郵件稱，「我們可以為你定購一輛你要的車子，但目前大概要等六個月才能交車」，該封郵件還提到，所有2023年的特定車款，售價都要比車廠建議價格高出7000元。

在芝加哥北邊艾文斯頓市(Evanston)經營速霸陸經銷商的科特勒(Jimmy Kottler)說，一年半以前，他的車輛展示空間停放了約200輛車，現在同樣的停車展示場，「一輛車都沒有」。

科特勒說，如果顧客提前訂購且願意等待，就有希望買到車子，假使要省錢的話，只能多花時間貨比三家，他建議消費者不要害怕問問題，例如「你的車價是否比車廠建議售價高？」

汽車網站Edmunds.com的專家在最近一項研究中發現，今年1月份，82%的購車者支付了比建議售價還高的價格購買新車。該網站專家表示，去年同期，只有2.8%的買家花了比建議售價還多的錢買車。

Edmunds.com的高級經理德魯里(Ivan Drury)對消費者提出了幾項買車省錢建議，首先就是採取「以舊換新」的方式，將舊車利益最大化，因為汽車市場火爆，新車價格飆升，同時二手車價也同樣水漲船高，「正因為舊車可以折換比以往更高價格，所以實際上你購買新車的成本也會因此降低很多」。

此外，他建議「靈活購車」，那就是考慮不同車型、車廠、顏色，並在車子功能上保持彈性要求，將搜索範圍擴大到可能有較多庫存的車商，甚至考慮搭飛機過去，買了車再開回家都還比較划算。

他也提到，可以向經銷商要求提供一些額外東西，例如延長車子的保修期，或是贈送防鏽、擋風玻璃保護等。

專家表示，新車上漲的趨勢，應該會在未來六個月到一年內趨穩。