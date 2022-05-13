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芝城油價節節高 每加侖衝破5元

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市的每加侖油價已經衝破五元。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市的每加侖油價已經衝破五元。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥汽油價格又創新高，平均每加侖汽油已經漲到超過五元。

根據美國汽車協會(AAA)統計，芝城10日每加侖汽油的平均價格就已經達到5.12元，比上周增加了0.26元，與去年同期相比，更是暴增1.6元，這已經打破芝加哥有史以來的最高油價紀錄。

一加侖premium的無鉛汽油，則漲到5.44元，比上周貴了0.17元，必去年同期高出逾2元。

關注汽油價格的專家表示，油價仍在上漲，預計至少在未來幾周內將繼續保持高位，全國平均水平也在接近每加侖五元。

GasBuddy網站的石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)表示，汽油價格預計在國殤日周末出現最高峰。

即使在拜登政府上周啟動補充戰略石油儲備的計畫之後，汽油價格仍持續上漲，美國目前正以歷史性的速度利用美國緊急石油供應，以增加市場上的石油供應並藉此壓低汽油價格。

聯邦能源部上周宣布開始回購程序，呼籲回購6000萬桶石油，即俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對烏克蘭發動戰爭時釋放的1.8億桶緊急石油的三分之一。 在普亭發動戰爭之前，汽油價格已經很高，此舉使得坊間加油站的價格進一步上漲。

上述招標將在2022年秋季進行，旨在增加國家未來幾年的汽油儲備。拜登總統今年稍早曾宣布，美國將每天從儲備油中釋放100萬桶石油，以幫助緩解汽油價格。能源部表示，預計2023財年後，油價和需求可能會大幅下降。

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