伊州3大保險公司 全面調漲車險保費 今年調幅6%-12%

伊州駕車族荷包又將失血，該州三大保險公司調高了車子保費。(特派員黃惠玲／攝影)

由於民眾在疫情期間開車次數減少，許多汽車保險 公司一度降低保險費率，或給予保戶部分退款，然而隨著疫情後許多民眾恢復開車上路，伊利諾州前三大汽車保險公司今年均調漲了保險費率。

伊利諾州的前三大保險公司依次為State Farm、Allstate和 Progressive，今年都申請提高保險費率。其中State Farm3月份雖已調漲4.6%，最近又向伊州保險廳申請自6月13日起再度調高保費 3%，每台車一年的保費將因此多付59元。

State Farm在2020年時，給伊州居民的汽車保費率降低13.7%，去年2月開始調漲保費4.2%。該公司發言人哈莉爾(Angie Harrier)說，由於員工薪資上漲、汽車維修材料和供應鏈失衡等因素，導致汽車理賠費用增加，因此不得不調高費率。不過，哈莉爾說，目前的整體保費仍比2019年便宜。

總部位於Northbrook的Allstate保險公司，根據伊州府的數據，在2020年春天疫情開始時，發給全國的汽車保險客戶(Shelter-in-Place Payback)共計10億元的「居家避疫退款」。去年1月的保費曾調降5%，2021年9月份則調漲2.5％，今年1月時再次調高12%，2月17日接著又進行調漲，Allstate目前汽車保費已經比疫情前還高。

Allstate說，今年因為通貨膨脹壓力持續，預期將調漲更多，並採取全面行動來改善公司的獲利，包括調高保費率、降低開銷與理賠運作程序，來達到營收目標。

該公司發言人斐斯克斯(Mallory Vasquez)說，保戶如果是在家遠距上班，可以選擇按哩程來保險的方案(pay-per-mile)降低保費。

總部在俄亥俄州的Progressive保險公司，今年1月提高了個人保戶的費率6.3%，但如果透過仲介的保費率則漲了10.1%。

由於汽車產業受供應鏈波動、勞工短缺，通貨膨脹等衝擊，民眾在疫情後加油與買車比一年前要多花費一半的價錢。

根據Bankrate.com分析師福斯特(Sarah Foster)說，疫情以來的通貨膨脹，加上醫療費用比一年前增加3%，與汽車維修的零件費用多了11%，因此汽車保險公司的理賠支出提高，保戶的保險費用勢必增加。